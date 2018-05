League of Legends: Pyke

Es ist noch nicht so lange her, dass Riot uns erste Hinweise auf den neuen wasserbasierten Support von League of Legends gegeben hat. In einem neuen Teaser Video können wir Pyke nun endlich in all seiner Pracht sehen.

Das Video zeigt unseren neuen Champion wie er in den Schlund eines riesigen Unterwasser-Monsters fällt und sich daraufhin in etwas wirklich Furchteinflößendes verwandelt. Nun scheint Pyke auf der Suche nach Opfern die Straßen zu durchstreifen, um Rache an den Mannschaftskameraden zu nehmen, die ihn ertrinken lassen.

Begleitet wurde das Video im ursprünglichen Tweet mit der Nachricht: „Pykes Schiffskameraden sahen ihn ertrinken. In seinen Augen ist ganz Bilgewater schuldig.“ Das Video enthält auch eine Erzählung, in der Pyke die Chance hat, seine eigene grimmige Geschichte zu erzählen: „Ich erinnere mich an den Tag, an dem ich starb und an diejenigen, die mich betrogen haben. Ja, ich sehe sie. Ich sehe die Gesichter von allen, die waren. Du, du siehst mir bekannt aus.“

Nach Riots anfänglichem Teaser wird Pyke wahrscheinlich ein Support mit reichlich Spielpotenzial sein. Er soll auch ein „dunkleres Thema haben als die meisten Support-Darsteller“, was auf diesem Video eine Untertreibung zu sein scheint. Dieser frühe Teaser bedeutet wahrscheinlich, dass wir bald mehr von Pyke sehen werden und genau sagen können was dieser neue Support leisten kann.