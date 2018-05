Red Dead Redemption 2, das Follow-up zu dem bahnbrechenden Red Dead Redemption von Rockstar Games nähert sich schnell. Das Spiel wird 12 Jahre vor den Ereignissen des Originalspiels eine ausgedehnte Region der amerikanischen Wildnis erkunden. Die Bande von Dutch Van der Linde ist in den letzten Jahren des Wilden Westens auf der Flucht vor den Gesetzeshütern.

Trotz daß das Spiels in nur wenigen Monaten auf PS4 und Xbox One veröffentlicht werden soll, sind wir immer noch weitgehend im Unklaren darüber, was wir von dem riesigen Open-World-Spiel erwarten können. Dennoch haben die letzten Trailer, Screenshots und Infos uns einiges zum spekulieren gegeben. Hier ist alles, was wir bisher über den kommenden Open-World-Western von Rockstar Games wissen.

Veröffentlichungsdatum

Red Dead Redemption 2 erscheint am 26. Oktober für PS4 und Xbox One. Leider gibt es immer noch kein Wort zu einer PC-Version, auch das ursprüngliche RDR hatte keine. Es gibt auch Pläne für eine Sammleredition des Spiels, die zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht wird.

Zeitrahmen des Spiels

Das Prequel spielt 12 Jahre vor den wichtigsten Ereignissen des Originalspiels und konzentriert sich auf das Outlaw-Leben der Bande Van der Linde, angeführt von dem Hauptgegner der Red Dead Redemption. Nach einem Raubüberfall in Blackwater (einer der Hauptstädte des ursprünglichen Spiels) läuft es schlecht – die Gang befindet sich auf der Flucht. Dutch, seine rechte Hand Arthur Morgan und einige Mitglieder der Bande müssen auf der Flucht kämpfen um ihr Leben kämpfen, da ihre Situation nach jeder Konfrontation mit rivalisierenden Banden und dem Gesetz verzweifelter wird.

Handlung von Red Dead Redemption 2 von Rockstar

Amerika, 1899. Das Ende der Ära des Wilden Westens hat begonnen, als die Gesetzeshüter die letzten Verbrecherbanden aufspüren. Diejenigen, die sich nicht ergeben oder erliegen, werden getötet. Nachdem in der Westernstadt Blackwater ein Raubüberfall schief geht, müssen Arthur Morgan und die Van-der-Linde-Bande fliehen. Von Bundesagenten und den besten Kopfgeldjägern der Nation gejagt, muss die Bande rauben, stehlen und sich durch das zerklüftete Herz Amerikas kämpfen, um zu überleben. Als sich die inneren Spaltungen verschlimmern und drohen die Bande auseinanderzureißen, muss Arthur eine Wahl treffen zwischen seinen eigenen Idealen und seiner Loyalität gegenüber der Bande, die ihn großgezogen hat.

Der Reveal-Trailer

Der erste Trailer zu Red Dead Redemption II, der am 20. Oktober 2016 debütierte, war ein bisschen ein Stimmungsstück, das viele Schauplätze im Spiel und gleichzeitig den düsteren Ton der Haupterzählung zeigte. In diesem Trailer sahen wir mehrere belebte Städte und Orte, mit Viehzüchtern, die das Vieh zusammentreiben, Jäger, die ihre Beute zurückbringen, und eine Gruppe von Bürgern, die im Gemischtwarenladen einkaufen.

Der Protagonist

John Marston, der Hauptdarsteller von Red Dead Redemption, spielt eine Rolle in der Geschichte – der Hauptprotagonist des Vorgängers ist Arthur Morgan. Als Dutchs rechte Hand und Vollstrecker der Bande wird er einen Großteil der täglichen Aufgaben übernehmen. Zum Beispiel die Bande zusammenhalten, darunter auch der junge und wenig erfahrene John Marston. Wenn es darum geht die Bande und ihre Gemeinschaft über Wasser zu halten, ist Morgan ziemlich geschickt dabei verschiedene Jobs anzunehmen, um sicherzustellen, dass jeder gut genährt und in guter Stimmung ist. Aber im Verlauf der Geschichte wird er anfangen, seine eigene Entschlossenheit für die Lebensweise von Dutch in Frage zu stellen, und ob er immer noch einen Platz in der Gang hat.

Der zweite Trailer

Am 28. September 2017 wurde der zweite Trailer zu Red Dead Redemption 2 veröffentlicht. Im neuen Filmmaterial haben wir mehr von Arthur Morgan gesehen und wie rücksichtslos er sein kann, während er bei der Arbeit ist. Während einiger Zwischensequenzen wird Morgan Zwang und physische Drohungen einsetzen, um Geld und Informationen zu sammeln, alles zum „Nutzen“ der Gemeinschaft.

Dutchs Gang

In Red Dead Redemption 2 werden wir Dutch’s Bande und ihre Schlüsselspieler in ihren besten Jahren sehen. Während wir im ursprünglichen Spiel sahen wie John die restlichen Mitglieder der Bande jagt und tötet, werden wir viele der bekannten Gesichter in relativ glücklicheren Zeiten sehen. In dem neuesten Trailer sehen wir Dutch Van der Linde, Arthur Morgan, Bill Williamson, Javier Esquela und natürlich John Marston. Wir werden auch mit anderen Charakteren interagieren, die eine Schlüsselrolle in der Gang und im Leben von Arthur Morgan und John Marston spielen.

Was ist neu?

Während die Fortsetzung weitgehend aus dem gleichen Guss ist wie die des Vorgängers, Erkundung, Jagd, Schießereien, Überfälle und andere Nebenaktivitäten bei der man mit einer Reihe von einzigartigen Charakteren interagiert, verfügt Red Dead Redemption 2 über eine weit expansivere Welt zum Eintauchen. Rockstar war sehr darauf erpicht keine Details zu verraten. Aus dem was wir anhand von Trailern und offiziellen Informationen erfahren haben, können wir jedoch erkennen dass es wichtiger ist, ihre Auswirkungen auf die Welt zu verfolgen. Das Ehrensystem aus dem ursprünglichen Spiel kommt wieder, aber jetzt mit viel detaillierterem Tracking. Neben dem Durchschnittsbürger reagieren Mitglieder der Bande auch darauf, wie gut oder schlecht man mit ihnen umgeht. Als Anführer wird Morgan viele Aufgaben übernehmen müssen, wie die Beschaffung von Ressourcen, die Beschaffung von Geldmitteln und die Gewährleistung, dass alle in der Gang zufrieden sind.

Online-Multiplayer

Momentan hat Rockstar keine Informationen darüber veröffentlicht, wie das Online-Spiel funktioniert. Das ursprüngliche Red Dead Redemption bot ein kostenloses Online-Gameplay für die ganze Welt, ein Team-Deathmatch-Style in der offenen Welt sowie mehrere Co-Op-Missionen. Während man davon ausgehen kann, dass diese Art von Missionen zurückkehren wird, ist ein weiteres lang anhaltendes Gerücht ein Battle Royale-Modus. In den kommenden Monaten bis zur Veröffentlichung können wir erwarten mehr darüber zu erfahren, was Red Dead Redemption II in Bezug auf Online haben wird.

Der dritte Trailer

In dem neuen Filmmaterial, das am 2. Mai veröffentlicht wurde, sahen wir einen tieferen Einblick in die Erzählung des Spiels und wie die Bande funktioniert. Zusammen mit den bekannten Aktivitäten wie Jagen, Überfällen und Nebenquests mit den Bürgern der Region, überfallene Züge und Banken und Shows in den Theatern. In den meisten Fällen konzentriert sich der Trailer auf die vielen Verbindungen, die man zu den Mitgliedern der Gang haben wird, und wie verschiedene Entscheidungen sie beeinflussen werden.

Wir werden weiter darüber berichten sobald etwas Neues bekannt wird.

