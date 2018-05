LEGOLAND® Deutschland Resort: Familien bauen Roboter, Motorräder und Klaviere – aus Pappe!

Nintendo Labo-Workshops laden über Pfingsten zum Bauen und Spielen in den bayerischen Familienfreizeitpark bei Günzburg ein

Neugier, Kreativität und Entdeckerfreude, Lust am Experimentieren und Spaß an Technik – all das zeichnet angehende Ingenieure aus. Für junge Nachwuchsforscher gehört das LEGO MINDSTORMS Center im LEGOLAND Deutschland Resort in Günzburg daher zu den ersten Adressen. Am Pfingstwochenende finden hier vom 19. bis 21. Mai in der Nintendo Zone mehrmals täglich Nintendo Labo-Workshops statt, die zum Basteln und Spielen einladen. Aus Papp-Bastelbögen bauen die kleinen und großen Teilnehmer zunächst Spielsachen, die sogenannten Toy-Con. Diese kombinieren sie anschließend mit der Nintendo Switch-Konsole, deren Controller und der zugehörigen Software – und erwecken sie so zum Leben: Dem Klavier entlocken sie Melodien, mit der Angel soll der größte Fisch aus dem Meer gefangen werden und mit dem Motorrad wird über abgefahrene Pisten gedüst. Natürlich ist auch ein Roboter mit von der fröhlichen Pfingstpartie.

Die Nintendo Labo-Workshops beginnen am Samstag, Sonntag und Pfingstmontag immer um 11.00, 13.00 und 15.00 Uhr. Sie dauern jeweils etwa 90 Minuten. Die Teilnehmerzahl an jedem Workshop ist begrenzt. Wer sich also einen Platz sichern möchte, sollte sich am Tag des Parkbesuchs rechtzeitig am Nintendo-Counter im LEGO MINDSTORMS Center dafür anmelden. Die Workshopteilnahme ist kostenlos und für Kinder ab 5 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen.

Bei Nintendo Labo handelt es sich um eine völlig neue Produktlinie von Nintendo. Sie verknüpft das traditionelle Basteln mit modernster Videospieltechnologie. Bisher sind zwei Sets erschienen: das Multi-Set und das Robo-Set. Beide enthalten alles, was junge und junggebliebene Kreativköpfe brauchen, um ihre Toy-Con zum Leben zu erwecken – einschließlich des Bastelmaterials und der Nintendo Switch-Softwarekarte.

Mit dem Multi-Set lassen sich fünf völlig unterschiedliche Toy-Con basteln: ein ferngesteuertes Auto, eine Angel, ein Haus, ein Motorradlenker und ein Klavier. Sie alle nutzen die einzigartigen Steuerungsmöglichkeiten und Sensoren der Joy-Con: In das Klavier beispielsweise setzen die Spieler den rechten Joy-Con ein. Dessen Infrarotkamera registriert, welche der 13 Tasten angeschlagen wird – die Nintendo Switch-Konsole gibt dann den entsprechenden Ton wieder. So wird das Klavier aus Karton zu einem echten Musikinstrument. Das Robo-Set beinhaltet alles, um einen Roboteranzug, einschließlich Rucksack und Visier, zu basteln. Sobald ihn die Spieler aufgezogen haben, stellen die Bewegungssensoren der Joy-Con fest, wie und in welche Richtung sie sich bewegen und übertragen diese Bewegungen auf einen riesigen, virtuellen Roboter auf dem TV-Bildschirm, der Ufos zertrümmert und Hindernisse überwindet.

Zum Spielvergnügen kommt bei Nintendo Labo das spielerische Lernen und Entdecken. Die Software-Karte, die zu jedem Set gehört, enthält den Modus Toy-Con-Werkstatt. Darin erfahren kleine und große kreative Köpfe, wie sie die Ein- und Ausgabe von Befehlen für ihre Toy-Con selbst bestimmen und ändern können. Sie dürfen zum Beispiel festlegen, ob man eine Taste drücken oder die Joy-Con auf eine bestimmte Art bewegen muss, um einen gewünschten Effekt zu erzielen, etwa Klänge oder Vibrationen.

Alle, die nun neugierig geworden sind, haben die Möglichkeit zumindest zwei der drei Aspekte von Nintendo Labo zu testen: Also auf zum Bauen und Spielen ins LEGOLAND Deutschland Resort.

(Quelle: Pressemeldung Nintendo)