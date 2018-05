Ancestors Legacy ab sofort verfügbar

1C Company, ein internationaler Publisher von PC- und Konsolenspielen hat verkündet, dass das preisgekrönte RTS Ancestors Legacy auf Steam für den PC veröffentlicht wurde. In dem truppenbasierten Echtzeit-Strategiespiel, das von mittelalterlicher europäischer Geschichte inspiriert ist, können die Spieler sich Wikingern, Angelsachsen und anderen Völkern in einer umfangreichen Reihe von taktischen Kampagnen anschließen, oder ihre Freunde in Multiplayer-Schlachten herausfordern. Das Spiel ist ab heute als Standard- und als Sammleredition mit einem Launch-Rabatt von 10% für den PC erhältlich. Ancestors Legacy wird außerdem ab Anfang 2019 für die Xbox One und Xbox One X verfügbar sein.

„Ancestors Legacy ist ein möglichst realistisches Action-orientiertes Rollenspiel in einer mittelalterlichen Umgebung,” sagte Tomasz Gop, Producer bei Destructive Creations. „Alle vier Völker basieren auf historischen Vorbildern, aber wir haben es auch geschafft, sie einzigartig zu gestalten. Das Endprodukt bietet den Spielern einen kompetitiven Multiplayer-Aspekt, kombiniert mit etwas, das wir Role-Playing Strategy (RPS) nennen: story-getriebene Einzelspielerkampagnen, die etwas entspannter gespielt werden können.”

Die Spieler übernehmen in Ancestors Legacy die Kontrolle über Armeen, mit denen sie in einer Reihe von taktischen Kampagnen, die von realen historischen Ereignissen inspiriert sind, das mittelalterliche Europa unterwerfen. Sie können als eines von vier verfügbaren Völkern – Wikinger, Angelsachsen, Deutsche oder Slaven – feindliche Lager und Städte erobern, überfallen und plündern. Aber um wirklich zu dominieren, müssen die Spieler strategisch spielen und alle taktischen Optionen ausschöpfen, indem sie ihre Umgebung zu ihrem Vorteil nutzen und ihre provisorischen Basen und Siedlungen effizient verwalten. Das Spiel kombiniert Ressourcenmanagement und Basenbau mit großangelegten, truppenbasierten Gefechten auf weiträumigen Schlachtfeldern, alles Dank der Unreal Engine 4 in großem Detailgrad gerendert. Mit der Cinematic Action Camera, die sie mit einem Klick mitten in die Schlacht versetzt, können die Spieler mittelalterliche Kämpfe erleben wie nie zuvor.

Features

Umfangreiche Einzelspieler-Kampagne mit vier spielbaren Völkern, inspiriert von europäischer Geschichte

mit inspiriert von europäischer Geschichte Intensive Multiplayer-Schlachten mit mehreren Varianten, inklusive Dominieren (wer die meisten Dörfer kontrolliert, gewinnt) und Auslöschung (wer das Basislager des Feindes zerstört, gewinnt)

mit mehreren Varianten, inklusive Dominieren (wer die meisten Dörfer kontrolliert, gewinnt) und Auslöschung (wer das Basislager des Feindes zerstört, gewinnt) Fortgeschrittene taktische Optionen , bei denen die Nutzung des Terrains, Truppenmoral und ‑erfahrung und kombiniert werden

, bei denen die Nutzung des Terrains, Truppenmoral und ‑erfahrung und kombiniert werden Cinematic Battle Camera, durch die die Spieler direkt ins Zentrum der Schlacht versetzt werden

durch die die Spieler direkt ins Zentrum der Schlacht versetzt werden Herausragende visueller Detailgrad durch die Unreal Engine 4

durch die Unreal Engine 4 Übersichtliches Ressourcenmanagement und Aufbau von Dörfern

