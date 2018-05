FAR CRY 5: Düstere Stunden erscheint am 5. Juni

Ubisoft kündigte an, dass mit Düstere Stunden der erste DLC für Far Cry 5 auf allen Plattformen erscheinen wird. Der DLC führt den Spieler in die Vergangenheit, wo er als Hope Countys Wendell „Red“ Redler versuchen wird, seine Truppenmitglieder im Vietnamkrieg vor den feindlichen Streitkräften zu retten. Düstere Stunden kann als eigenständiger DLC, als Teil des Far Cry 5 Season Pass, oder mit der Far Cry 5 Gold Edition erworben werden.

Far Cry 5: Düstere Stunden transportiert den Spieler in ein vom Krieg zerrissenes Vietnam, wo man die grauenvollen Erfahrungen von Wendell Redler erleben wird. Düstere Stunden wird alleine, aber auch im Koop-Modus spielbar sein. Es entführt den Spieler aus dem ländlichen Montana und setzt ihn in einem gefährlichen Dschungel aus. Hier befreit er gefangengenommene Teamkameraden, richtet Chaos unter dem Vietcong und der Nordvietnamesischen Armee an und versucht mit jedem Mittel, unbeschadet nach Hause zu kommen. Der erste DLC wird neben neuer Ausrüstung und Waffen auch zwei neue Spielmodi beinhalten. Diese werden nach dem Beenden von Düstere Stunden freigeschaltet. Der Überlebensmodus rüstet den Spieler mit einem limitierten Waffenarsenal aus und wird so eine größere Herausforderung bieten. Zudem wird der Actionfilmmodus eingeführt, bei dem ein größeres Waffenarsenal für atemberaubende Action sorgen wird.

Als Ergänzung zum DLC werden alle Far Cry 5-Spieler mit der Veröffentlichung eines Far Cry 5-Updates am 24. Mai Zugriff auf die neuen Vietnam-bezogenen Inhalte in Far Cry Arcade erhalten. Kartendesigner können diese Inhalte in ihre schon existierenden Karten einfügen oder komplett neue Karten mit den Inhalten aus Düstere Stunden erstellen.

Far Cry 5: Düstere Stunden erscheinen. Der Soundtrack kann hier gefunden werden: Neben dem Update zum Hauptspiel wird heute auch der Soundtrack zuerscheinen. Der Soundtrack kann hier gefunden werden: https://idol.lnk.to/FarCry5_Hours_of_Darkness . Der Soundtrack wurde von Wade MacNeil (Alesisonfire, Gallows, Black Lungs) und Andrew Gordon Macpherson komponiert. Getrieben von Angst, Verwirrung und Gewalt, nimmt uns die Musik mit auf eine Reise in den Wahnsinn des Krieges. Dank der Beteiligung des renommierten Multiinstrumentalisten Kim Uyen Le, konnten W ade und Andre eine abwechslungsreiche Soundkulisse komponieren. So entstand eine Mischung aus traditionellen vietnamesischen Instrumenten, hypnotisch-psychedelischen Klängen der 60er Jahre, rhythmischen Mustern und einer düsteren elektronischen Geräuschkulisse.

Far Cry 5 wird noch zwei weitere DLC-Abenteuer erhalten. Gestrandet auf dem Mars und Die lebenden Zombies werden im Juli und im August dieses Jahres veröffentlicht. Zwei weitere Inhaltspakete werden den Kartendesignern die Möglichkeit geben, weitere einzigartige Far Cry Arcade-Erfahrungen zu kreieren. Die DLC-Abenteuer sind im Season Pass erhältlich, können aber auch als Standalone-DLC erworben werden. Die neuen Inhalte für Far Cry Arcade werden kostenfrei für alle Spieler verfügbar sein.

Erstmals in der Geschichte der Marke bietet Far Cry 5 den Spielern die vollständige Freiheit, sich in einem scheinbar beschaulichen, jedoch zutiefst verdorbenen Teil von Amerika frei zu bewegen. Als neuer Junior-Sheriff des fiktionalen Hope County, Montana, erleben Spieler, wie ihre Ankunft die bereits seit Jahren schwelenden Pläne von Project in Eden’s Gate beschleunigt und die fanatische Weltuntergangs-Sekte dazu verleitet, Hope County endgültig gewaltsam zu übernehmen. Unter Belagerung und abgeschnitten vom Rest der Welt besteht die Aufgabe nun darin, ein Feuer des Widerstands zu entfachen, um die Gemeinde von Hope County zu befreien.

Facebook

Twitter

Google+

Email Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.