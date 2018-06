Train Sim World angekündigt

Dovetail Games, der mehrfach ausgezeichnete Preisträger, Entwickler und Herausgeber von Simulationsspielen kündigt an, dass das Zugsimulationsspiel Train Sim World ab 24. Juli 2018 auf der Xbox One, der PlayStation 4 und dem PC erhältlich ist.

Train Sim World ist der Zugsimulator, der es aus der Ich-Perspektive ermöglicht, eine realistische Fahrt auf den berühmtesten Strecken auf der ganzen Welt zu unternehmen. Realistische Nachbildungen von Lokomotiven und die detailgetreue grafische Abbildung aller Elemente garantieren eine erlebnisreiche Fahrt. Der Spieler kann wählen, ob er die Kontrolle über die kraftvollen Lokomotiven übernehmen will, um pünktlich anzukommen, wichtige Aufgaben zu bewältigen oder einfach als Passagier die Welt an sich vorbeiziehen lassen. Mit Train Sim World® lässt sich so viel entdecken: Die Spieler erleben unvorhergesehne Aktionen, auf die sie reagieren müssen, sie spielen vor atemberaubenden Screenshots oder sie versuchen alle versteckten Herausforderungen zu meistern.

Unterstützt durch die Unreal Engine 4®-T echnologie und der Dovetail Games eigenen Entwicklung SimuGraph® vehicle dynamics engine, ist in die Simulation ein hochtechnisches Wissen integriert, dass eine Echtzeit-Simulation ermöglicht. Die leistungsstarke Perfomance, die Geräusche und das Fahrgefühl sind exakt so reproduziert, dass das Fahren des Zuges wie in der Realität anmutet.

Train Sim World bietet drei sehr unterschiedlich ausgeprägte Erlebnisse, bei denen die Spieler ihre Kenntnisse auf verschiedenen Zügen rund um die Welt testen können.

Northeast Corridor New York

Einmal wie ein Lokomotivführer auf einer der bedeutendsten Zugstrecken Amerikas unterwegs sein: der Amtrak- Passagierzug und der CSX Güterzug fahren auf dem weltberühmten Northeast Corridor in New York City. Hier müssen ungeduldige Passagier und Warenlieferungen pünktlich ans Ziel kommen. Hier werden das Können und die Ausdauer des Lokomotivführers bis an seine Grenzen getestet.