Diese Technologien werden online Gambling verändern

Neue Technologien und fortschrittliche Trends – das sind die Hauptmerkmale der modernen Gambling Industrie. Anders als noch vor langer Zeit in den spärlich gesäten, landbasierten Spielhallen, gibt es inzwischen neueste technologische Finessen an unseren Games und unseren online Roulette Tischen der virtuellen Casino Seiten zu entdecken.

Die Entwicklung der Technologien in der Gambling Branche schreitet schnell voran – was vor wenigen Jahren noch undenkbar schien, ist heute Realität.

Wie also wird die Zukunft aussehen?

Verschiedenste neue Technologien haben das Potential, die Gambling Welt auch in den nächsten Jahren noch einmal erheblich zu verändern und zu beeinflussen. Das klingt interessant und relevant – deshalb jetzt hier ein Blick auf eben solche, potentiell einflussreiche, zukünftige Technologien, die in der Gambling Branche eine wichtige Rolle spielen werden.

Neue Zahlungstechnologien der online Welt

Nicht nur im regulären Shopping und in der Welt des Währungswechsels deuten alle Zeichen auf die neuen Kryptowährungen. Auch im virtuellen Gambling-Geschehen haben moderne Zahlungstechnologien einen großen Einfluss.

Neben den Bitcoins, welche inzwischen in einer immer größer werdenden Anzahl an online Casinos akzeptiert werden, gibt es inzwischen auch schon zweite und dritte Generationen der Kryptowährungen (wie z.B. Ethereum), deren Einzug in die Gambling Welt wohl nur noch ein Frage der Zeit ist.

Technologischer Fortschritt in Großnationen

Die Verbreitung des virtuellen Gamblings in der Branche bringt große Chancen im Sektor der Technologieentwicklung. Immer mehr aufsteigende Nationen entdecken die virtuelle Gambling Welt und tragen immer stärker zur technologischen Entwicklung des Casinospiels im Internet bei. Bereits 2017 haben KPMG und Google einen Bericht erstellt, der ein Wachstum der Gambling Industrie in Indien auf bis zu eine Billion bis zum Jahre 2021 prophezeit. Wir können also jede Menge Einfluss auf die online Gambling Technologie erwarten.

Virtual Reality Gambling

Ein Trend, von dem inzwischen die meisten Spieler bereits etwas gehört haben – VR, also Virtual Reality. Dabei kann man mit Hilfe von speziellen Brillen voll und ganz in eine virtuell gestaltete Welt des Gamblings eintauchen und sich somit noch stärker wie im echten Casino fühlen.

Die Entwicklungen in diesem Sektor gehen vor allem in Richtung Kostensenkung und Verbreitung. Die technische Seite selbst ist bereits überzeugend, die Verbreitung scheitert allerdings an den hohen Kosten, die bei dieser Spielart für den Zocker entstehen können. Schafft man es, diese Kosten zu senken, kann diese Technologie die gesamte Gambling Welt revolutionieren.

Augmented Reality in der Spieleindustrie

Seit dem großen Erfolg des Smartphone Games Pokemon Go weiß inzwischen jeder, wie Spiele der Kategorie Augmented Reality aussehen. Bisher wird dies zwar noch nicht in der Casino Branche verwendet, doch die Chancen, dass solch ein interaktives Spiel mit der Umgebung bald auch schon in der virtuellen Gambling Umgebung auftaucht, stehen überaus gut.

Open Source Games

In Zeiten des Internets gibt es immer mehr Open Source Projekte online. Das bedeutet, dass Programmiercodes offengelegt werden und somit talentierte Privatpersonen zusammen technologische Entwicklungen vorantreiben können. Bisher ist dieser Trend noch nicht in die tatsächliche Casino Gambling Industrie vorgedrungen – die Problematik der Echtgeldspiele und der Verantwortlichkeit für die Spielfairness stellen noch Stolpersteine dar. Doch mit der starken Entwicklung, die es im Bereich des Konsolenspiels mit Open Source bereits gibt, ist ein Übergang zur Casino Gaming Industrie nur noch eine Frage der Zeit.

Technologische Trends, die Positives verheißen

Viele verschiedene Trends mit vielen verschiedenen Potentialen – die Gambling Welt der Zukunft sieht überaus vielversprechend aus. Die technologischen Entwicklungen, die in der heutigen Zeit in unglaublicher Geschwindigkeit vonstatten gehen, bringen grandiose Chancen für die Casinowelt mit sich.

Online Gambling ist am aufstrebenden Ast. Ein Fakt, der natürlich stets neue Mitspieler auf den Markt zieht und dadurch auch immense technologische Entwicklungen nach sich zieht. Wir können also gespannt sein, wie sich diese Trends in der Zukunft des online Gamblings manifestieren werden.