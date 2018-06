E3 – Viel Neues aus dem Hause Ubisoft

Die Electronic Entertainment Expo (E3) ist im vollen Gange. Namhafte Hersteller versuchen sich mit Neuigkeiten über ihre Spiele zu überbieten. Schauen wir uns heute an was Ubisoft alles zu bieten hat.

Donkey Kong Adventure-DLC zu Mario + Rabbids Kingdom Battle erscheint am 26. Juni

Der Spieler erhält in Mario + Rabbids Kingdom Battle Donkey Kong Adventure mit Donkey Kong einen neuen spielbaren Helden. Er präsentiert sich in einer neuen Story voller frischer taktischer Spielherausforderungen, neuen Gegnern und Geheimnissen.

Rabbid Peach wurde von ihren Freunden getrennt und muss sich nun mit zwei neuen Helden, dem Bananen liebenden Helden Donkey Kong und dem sturen Rabbid Cranky zusammentun. Gemeinsam begeben sie sich auf eine Reise durch vier neue Umgebungen und nehmen den Kampf gegen den rachsüchtigen Rabbid Kong auf. Dieser versucht mit seinen neuen Kräften eine mysteriöse Insel zu übernehmen.

Um den Ausgang der Schlacht zu seinen Gunsten zu entscheiden, kann der Spieler neben dem neuen Spielgeschehen vor allem auf ein großes Arsenal neuer Fähigkeiten zurückgreifen. Dazu gehört auch Donkey Kongs Greifen- und Werfen-Fähigkeit. Diese ermöglicht es Donkey Kong nicht nur Freunde, sondern auch Gegner und Deckungssteine durch die Luft zu katapultieren. Sobald Donkey Kong Cranky Kong wirft, nutzt Cranky Kong seine besondere Fähigkeit und schießt während des Fluges auf seine Gegner.

Das neue Heldentrio trifft auf mächtige Feinde und auch auf neue, unberechenbare und gewaltige Boss-Gegner. Darunter auch die zwei Hai-Rabbids-Leutnants, die alles tun werden, um ihr skrupelloses Ziel zu erreichen.

Tom Clancy’s Rainbow SixSiege verzeichnet mehr als 35 Millionen registrierte Spieler auf allen Plattformen

Seit seiner Veröffentlichung vor drei Jahren konnte sich Tom Clancy’s Rainbow Six Siege zu einem der erfolgreichsten Mehrspieler-Shooter entwickeln. Dies liegt auch an den regelmäßigen Inhaltsupdates für Year 3, wie zum Beispiel die kürzlich erschienene Operation Para Bellum, welche das bislang größte Inhaltsupdate darstellt. Zur Feier der wachsenden Rainbow Six Siege-Gemeinschaft veröffentlicht Ubisoft die Dokumentation Another Mindset. Die Dokumentation befasst sich mit den Geschichten der berühmtesten und engagiertesten Spieler der Community. Sie geht der Frage nach, wie Rainbow Six Siege ihr Leben beeinflussen konnte. Der narrative Fokus liegt auf jeder einzelnen persönlichen Geschichte und möchte offenlegen, warum die Spieler nach mehr strebten als purer Spielunterhaltung und wie sie sich zu respektierten Mitgliedern der Gemeinschaft entwickeln konnten. Während ihrer Reise kreuzen sich die Pfade der Spieler und man wird Zeuge von Aufregung und Selbstzweifel, aber auch von stolzen und erfreulichen Augenblicken. Die Weltpremiere von Another Mindset wird im August 2018 auf dem ersten jährlichen Six Major in Paris stattfinden. Year 3 von Rainbow Six Siege bricht weiterhin sämtliche Spielerzahl- und Spielinhaltsrekorde. Die neueste Erweiterung der Season 2, Operation Para Bellum, führt neben der neuen Karte die Villa, die inmitten einer italienischen Landschaft zu finden ist, auch zwei neue defensive Operator ein, Alibi und Maestro. Year 3 Season 2 bietet außerdem signifikante Spielverbesserungen. Darunter ein neues Intel-Gerät, Anpassungen der Operator Geschwindigkeit, kugelsichere Kameras, eine neue Konter-Entschärfungs-Animation sowie die neue Pick-and-Ban-Funktion. Facebook

Assassin’s Creed Odyssey

Ubisoft kündigte auf der Electronic Entertainment Expo (E3) an, dass mit Assassin’s Creed Odyssey das neueste Spiel der Assassin’s Creed– Reihe erscheint. Weltweit wird das Spiel am 5. Oktober 2018 erhältlich sein und auf der Xbox One, PlayStation 4 und Windows PC erscheinen. Dazu besitzt Assassin’s Creed Odyssey auch neue, verbesserte Funktionen auf der Xbox One X und der PS4™ Pro. Das Team von Ubisoft Quebec* hat die letzten 3 Jahre genutzt, um am nächsten aufregenden Kapitel der Assassin’s Creed– Reihe zu arbeiten. Assassin’s Creed Odyssey entführt den Spieler in eine Welt voller Mythen und Legenden. Im fünften Jahrhundert vor Christus tobt im antiken Griechenland der Peloponnesische Krieg zwischen Sparta und Athen. Von der eigenen Familie zum Tode verurteilt, bricht der Spieler als Alexios oder Kassandra zu einem epischen Abenteuer auf. Auf der Suche nach seiner mystischen Herkunft verwandelt er sich vom jungen Außenseiter in einen legendären Helden. Assassin’s Creed Odyssey ist ein ambitioniertes Action-Rollenspiel, das die Entscheidungen der Spieler in den Mittelpunkt der Spielerfahrung stellt. Ein neues interaktives Dialog-System ermöglicht es Spielern, ihren eigenen Weg zu ebnen und so ihre Umwelt, die Charaktere und die Zukunft Griechenlands zu beeinflussen. Der Spieler erhält die Möglichkeit, Waffen und Ausrüstungsgegenstände anzupassen, neue Spezialfähigkeiten auszuwählen und zu meistern. Damit wird er sich in epischen Schlachten zwischen Sparta und Athen wiederfinden, wo hunderte von Soldaten aufeinandertreffen. Die Rückkehr der Open-World-Seekämpfe erlaubt es dem Spieler, die offenen Meere zu erforschen, ihr Schiff anzupassen und ihre eigene Crew mit einzigartigen Fähigkeiten anzuheuern. Griechenland wird in seiner vollen Gänze erkundbar sein. Auf der Reise von den makellosen Stränden zu lebhaften Städten, von den höchsten schneebedeckten Bergspitzen zu den Tiefen des ägäischen Meeres begegnet der Spieler berühmten antiken Figuren und Mythen, die ihre eigene Odyssee bestreiten. In der Digital Deluxe Edition erhalten Spieler das Hauptspiel und das Deluxe-Paket. Dieses beinhaltet Ausrüstungspakete, Marinepakete, EP und Drachmen.

Die physische Gold Edition wird das Basisspiel und den Season Pass enthalten.

Die Digital Gold Edition wird dem Spieler neben dem Hauptspiel und dem Season Pass auch einen drei Tage früheren Zugriff auf das Spiel gewähren, bereits ab dem 2. Oktober.

Die Digitale Ultimate Edition wird das Hauptspiel, den Season-Pass und das Deluxe-Paket enthalten. Außerdem kann der Spieler bereits ab dem 2. Oktober*** mit dem Spiel beginnen. Außerdem kündigte Ubisoft heute die Digital Deluxe, Gold und Ultimate Edition** sowie die physische Gold Edition von Assassin’s Creed Odyssey an. Jeder Spieler, der Assassin’s Creed Odyssey vorbestellt, erhält mit Der blinde König eine weitere Mission. In dieser beweist ein mysteriöser Reisender nachdem seine Vergangenheit offengelegt wurde, dass er mehr ist, als er im ersten Augenblick zu sein scheint. Mehr Informationen zu Assassin’s Creed Odyssey gibt es hier: assassinscreed.com Facebook

For Honor Marching Fire

Auch wurde die kommende For Honor–Erweiterung Marching Fire angekündigt. Marching Fire stellt das größte Update des Spiels seit seiner Veröffentlichung dar und beinhaltet unter anderem die neue Wu-Lin-Fraktion, einen neuen 4-gegen-4-PvP Modus sowie grenzenlose PvE-Inhalte. Das Update ist ab dem 16. Oktober für PlayStation 4, Xbox One sowie Windows PC verfügbar.

Als Teil der Marching Fire-Erweiterung werden vier neue Helden der Wu Lin der Schlacht beitreten, eine von der alten chinesischen Kampfkunst inspirierten Fraktion. Die vier neuen Helden sind der Tiandi, der Jiang Jun, die Nuxia und der Shaolin. Sie sind aus ihrer Heimat geflohen, um einem zerstörerischen Bürgerkrieg zu entkommen, der durch die Katastrophe ausgelöst wurde. Jeder von ihnen wird von der eigenen schweren Vergangenheit getrieben, welche vom Verrat bis zur persönlichen Tragödie reicht. Die neuen Helden bringen neue Waffen- und Kampfstile ins Spiel und damit noch mehr Vielfalt auf das Schlachtfeld. Alle Helden können nach einer anfänglichen Exklusiv-Phase mit der spielinternen Währung Stahl rekrutiert werden.

Die vier neuen Wu-Lin-Krieger bereichern die Bandbreite der bisherigen 18 verfügbaren Helden auch im brandneuen 4-gegen-4-PvP-Spielmodus Breach. Dieser Modus steht allen Spielern offen und findet auf drei neuen Karten statt. Spieler haben die Möglichkeit, schwer bewachte Burgen mit Ballisten, Bögen und Feuerkesseln zu erobern oder zu verteidigen und einen schwer bewaffneten Herrscher zu schützen oder zu stürzen. Die Spieler müssen strategisch auf dem Schlachtfeld agieren wenn sie versuchen, den Rammbock zu eskortieren oder zu zerstören.

Marching Fire bietet außerdem einen neuen grenzenlosen PvE-Modus, der entweder als Einzelspieler oder online im Koop gespielt werden kann. Der Modus ist Teil eines käuflich erhältlichenPakets, welches auch die Wu-Lin-Helden enthält. Weitere Details zum PvE-Inhalt folgen bald.

Zu guter Letzt profitieren alle Spieler von den grafischen Verbesserungen, welche die Texturen des Spiels optimieren. Außerdem werten ein neues Beleuchtungssystem, neue Himmel-Farbverläufe sowie eine überarbeitete Benutzeroberfläche das Spiel optisch auf.

Zur Feier der Marching Fire-Ankündigung können alle PC-Spieler die For Honor PC Starter Edition kostenlos über Uplay erhalten. Das Angebot gilt vom 11. bis zum 18. Juni. Die PC Starter Edition gewährt Spielern vollen Zugriff auf alle Mehrspieler-Spielmodi, den Kampagnenmodus sowie den drei Vanguard-Helden. Weitere Helden können mit der spielinternen Währung Stahl rekrutiert werden. Alle weiteren PC-Versionen sind ab 18. Juni bis zu 75 Prozent reduziert verfügbar. Konsolenspieler profitieren bis zum 17. Juni auf Xbox One und bis zum 19. Juni auf PlayStation 4 von bis zu 75 Prozent Rabatt.

Tom Clancy’s The Division 2

Ein neues Kapitel von Tom Clancy’s The Division 2 wurde auch auf der E3 angekündigt und wird am 15. März 2019 weltweit auf Xbox One-Konsolen, einschließlich Xbox One X, PlayStation 4 und PC erscheinen. Spieler können sich ab jetzt für einen Beta-Zugang registrieren unter: http://thedivisiongame.com/beta

Sieben Monate nachdem ein tödliches Virus sich in New York City ausgebreitet hat, erhöht The Division 2 den Einsatz für die Spieler. Sie werden in ein kollabierendes Washington, D.C. versetzt, das originalgetreu nachgebildet wurde. Infolge des Virus haben Stürme, Überschwemmungen und das damit einhergehende Chaos die Stadt radikal verändert. Von überfluteten Stadtgebieten bis hin zu verwüsteten historischen Stätten und Wahrzeichen werden die Spieler in eine dynamische offene Welt mit einer Vielzahl von Umgebungen und Biomen eintauchen. Als Veteranen der Division sind die Spieler die letzte Hoffnung im Kampf gegen den totalen Zusammenbruch der Gesellschaft, da feindliche Fraktionen um die Kontrolle über die Stadt kämpfen. Wenn Washington, D.C. fällt, fällt die gesamte Nation.

Das von Massive Entertainment in Zusammenarbeit mit sieben anderen Studios aus der ganzen Welt* entwickelte Tom Clancy’s The Division 2ist die nächste Stufe im Open-World-Online-Shooter-Rollenspiel-Genre. Tom Clancy’s The Division 2 wurde mit einer „Endgame-First-Mentalität“ entwickelt, welche die strategische Freiheit jedes Spielers unterstützt und auf die mehr als zweijährige Erfahrung von The Division zurückgreift, um ein noch tieferes Spielerlebnis zu bieten.

Ab dem ersten Tag wird die Hauptkampagne von Tom Clancy’s The Division 2 organisch in ein solides Endgame führen. Neue Herausforderungen und narrative Wendungen schaffen eine zusammenhängende, bedeutungsvolle Erfahrung für jeden Spielertyp. Sobald Spieler Stufe 30 erreicht haben, können sie zwischen verschiedenen Spezialisierungen wählen wie zum Beispiel Zerstörungsexperte, Scharfschütze oder Überlebensspezialist. Die Spezialisierung ist ein flexibles Charakterfortschritts-System, das Spielern eine neue Klasse von Fähigkeiten, Mods, einzigartigen Talenten und Werkzeugen wie den neuen individuellen Waffen, bietet. Sie können ihren Charakter verbessern und ihre Ausrüstung nach eigenen Vorstellungen anpassen. Zusätzlich wird am ersten Tag eine komplette Reihe von PvP-Erlebnissen, skalierbaren Welträngen sowie ein völlig neu gestaltetes und ausbalanciertes Dark Zone-Erlebnis geboten. Tom Clancy’s The Division 2 wird außerdem ein Novum einführen: Acht-Spieler-Raids stellen das Teamwork der erfahrensten Agenten auf die Probe.

Dank eines langfristigen Live-Engagements wird Tom Clancy’s The Division 2 ab dem ersten Tag regelmäßig neue Inhalte anbieten. Post-Launch-Inhalte werden neue Herausforderungen und neue Gaming-Innovationen bieten. Darüber hinaus haben Spieler Zugriff auf ein ganzes Jahr mit kostenlosen Story-basierten Missionen, Kartenerweiterungen und neuen Spielfunktionen. Außerdem verschafft ein optionaler Premium-Pass Spielern Zugriff auf ein Jahr exklusiver Zusatzinhalte. Weitere Einzelheiten werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Starlink: Battle for Atlas

Ubisoft kündigte ferner an, dass Starlink: Battle for Atlas, das neue Action-Adventure-Spiel, welches von Ubisoft Toronto für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro und die Xbox One-Produktfamilie entwickelt wird, am 16. Oktober 2018 erscheint. Die Weltraum-Saga bietet eine offene Spielwelt und ermöglicht den Spielern, mithilfe modularer Toys-Technologie Raumschiffe in der realen Welt zusammenzustellen und anzupassen. Jede modulare Komponente und jeder Pilot, der mit dem Raumschiff verbunden ist, erscheint augenblicklich im Spiel. Die Spieler können mit verschiedenen Fähigkeiten der Piloten, Waffen und Schiffen experimentieren, um verheerende Angriffe auf die Feinde loszulassen. Das Starlink: Battle for Atlas-Starterpaket beinhaltet das Spiel, ein Raumschiff, einen Piloten, eine Auswahl an Waffen, der Starlink-Controller-Halterung und ein Poster. Das Starterpaket kann ab sofort vorbestellt werden.

Die verschiedenen Charaktere von Starlink werden sich mit Fox McCloud, dem Pilotenass und Anführer des Star Fox-Teams und seinem legendären Arwing-Schiff zusammenschließen. Dieser Inhalt ist ein exklusives Add-On für Nintendo Switch. Die Spieler können die gesamte Kampagne als Fox McCloud durchspielen und exklusive Missionen im Sternensystem Atlas mit anderen Freunden des Star Fox-Universums unternehmen.

„Wir freuen uns, den Spielern einen tieferen Einblick in Starlink: Battle for Atlas zu geben, der ersten komplett neuen Marke von Ubisoft Toronto“, sagt Laurent Malville, Creative Director bei Ubisoft Toronto. „Starlink ist ein Projekt, das aus der Leidenschaft unseres Teams entstanden ist. Die Möglichkeit, direkt mit Nintendo zusammenzuarbeiten, um Star Fox in unser Universum zu bringen, ist ein wahr gewordener Traum. Wir glauben, dass das offene Sternensystem Atlas nicht nur für Fox McCloud eine perfekte Spielwiese ist, sondern ebenfalls für die Spieler.“

Die modularen Toys und dynamischen Kampfmechaniken in Starlink: Battle for Atlas ermöglichen den Spielern, ihre Ziele auf verschiedene Art zu erreichen. Angetrieben von ihrer eigenen Fantasie und Kreativität können sie sich jedem Hindernis oder Feind nähern. Mit seiner innovativen Spielweise bietet Starlink: Battle for Atlas eine offene Welt in Form eines kompletten Sternensystems, das die Spieler frei erkunden können. Das Spiel wurde mit der Snowdrop-Engine entwickelt und ermöglicht nahtlose Reisen durch und um die exotischen fremden Welten des Atlas-Sternensystems. Auf sieben Planeten voller Leben finden sich einzigartige Herausforderungen. Die Aktionen und Entscheidungen der Spieler beeinflussen ihre Reise und kein Spielerlebnis gleicht dem anderen. Der Feind reagiert und schlägt intelligent zurück, sodass er das gesamte Sternensystem übernimmt, wenn der Spieler nichts dagegen unternimmt. Das Schicksal von Atlas liegt in den Händen des Spielers.

Open Beta von The Crew 2

Die Open Beta von The Crew 2 steht vom 21. Juni um 10 Uhr bis zum 25. Juni um 10 Uhr für PlayStation, Xbox One und Windows PC zur Verfügung. Spieler, die sich schon vor der Veröffentlichung hinter das Steuer ihrer Lieblingsautos, Motorräder, Boote und Flugzeuge setzen wollen, können sich ab jetzt registrieren unter: thecrewgame.com/openbeta

Die Open Beta führt die Spieler in die vielseitige Spielwelt ein und stellt ihnen in die verschiedenen Regionen, Städte und Motorsport-Aktivitäten vor. Während Spieler Missionen zu Land, zu Wasser und in der Luft erfüllen, schalten sie im Rahmen der ersten beiden Level neue Disziplinen und Fahrzeuge frei und gewinnen immer mehr Follower dazu. Genau wie das am 29. Juni erscheinende Spiel kann die Open Beta als Einzelspieler oder mit bis zu drei Freunden gleichzeitig auf der gleichen Plattform gespielt werden.

In The Crew 2, das von Ubisoft Ivory Tower* in Lyon entwickelt wird, können Spieler die Spannung des amerikanischen Motorsports in den vollständig überarbeiteten und neu gestalteten USA erleben. The Crew 2 erweitert die physikalischen Grenzen und stellt die Fähigkeiten von Renn- und Open-World-Fans im endlosen Wettbewerb oder bei der Erkundung erneut auf die Probe. Dabei ist es gleichgültig, ob allein oder mit Freunden gespielt wird. Von Küste zu Küste können die Rennfahrer Amerika erkunden und gegeneinander um den Titel des größten Motorsport-Champions antreten. Sie können eine Vielzahl exotischer Autos, Motorräder, Boote und Flugzeuge sammeln, mit denen sie die Motorsportszene auf dem Land, zu Wasser und in der Luft dominieren. Das Spiel bietet Herausforderungen und Inspirationen in den vier verschiedenen Motorsportfamilien: Street Racing, Off-Road, Pro Racing und Freestyle. Hierfür steht eine breite Auswahl an verschiedenen Fahrzeugtypen zur Verfügung.

The Crew 2 erscheint weltweit am 29. Juni 2018 für PlayStation®4, Xbox One und Windows PC. Besitzer der Gold Edition können das Spiel vor Veröffentlichung bereits am 26. Juni 2018 im Zuge des Vorabzugangs spielen, der nur einen Tag nach Ablauf der Open Beta beginnt.