Am dritten Tag der E3 2018 war Square Enix an der Reihe. Mit großen kommenden Spielen wie Shadow of the Tomb Raider und Kingdom Hearts III, die sich am Horizont abzeichnen, macht es Sinn, dass das japanische Unternehmen eine Pressekonferenz abhielt, um mehr darüber zu diskutieren, was es auf Lager hat.

Wir haben alle Ankündigungen aus dem Briefing zusammengefasst:

The Awesome Adventures of Captain Spirit

Square Enix veröffentlichten während ihrer E3 2018-Besprechung einige neue Details über das Life is Strange-Spinoff The Awesome Adventures of Captain Spirit. Die Kreativdirektoren des Spiels sagten in einem Video, dass das Spiel die „ersten Schritte“ in die Welt von Life is Strange 2 darstellt.

Captain Spirit wird „viele Geheimnisse“ und Easter Eggs für „Life is Strange 2“ enthalten, so dass die Regisseure die Spieler ermutigen, alles zu erkunden. Es gibt „Links“ zu Geschichten und Details von Life is Strange 2, die die Regisseure anteaserten.Captain Spirit wird am 26. Juni als kostenloser Download für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen.

Life is Strange wurde 2015 ins Leben gerufen wurde. Eine Prequel-Serie, Life is Strange: Before the Storm wurde 2017 ins Leben gerufen. Life is Strange 2 wurde angekündigt, aber noch nicht offiziell vorgestellt.

Dragon Quest XI

Ein neuer Storytrailer für Dragon Quest XI: Echoes Of An Elusive Age wurde während der E3 2018-Präsentation von Square Enix enthüllt. Der ikonische Kunststil von Akira Toriyama (Dragon Ball, Chrono Trigger) wurde ausführlich gezeigt.

Zu Beginn des Spiels werden wir in der Stadt Heliodor ankommen, wo der Hauptcharakter Hero als „Luminary“ bezeichnet wird, was ein Klassentitel in früheren Dragon Quest-Spielen ist. Hero wird von König Carnelian ins Gefängnis gesteckt, der eine Rache gegen Koryphäen zu haben scheint, weil er glaubt dass sie sich mit der Dunkelheit verschwören.

Dragon Quest XI wird am 14. September 2018 auf PlayStation 4 und PC erscheinen, während die Nintendo Switch-Version noch kein Veröffentlichungsdatum hat. Das Spiel startete im Juli letzten Jahres für PS4 und Nintendo 3DS in Japan und verkaufte sich extrem gut, mit über drei Millionen verkauften Exemplaren in vier Monaten.

Final Fantasy XIV – Crossover mit Monster Hunter World

Die Monster Hunter Serie ist berühmt für ihre Crossover. Mit dem erfolgreichen Monster Hunter World besteht nun die Chance für ein Cross-Company-Crossover. Während der E3-Pressekonferenz enthüllte Square Enix, dass der Inhalt von Monster Hunter World auf dem Weg zum MMO Final Fantasy XIV ist.

Square Enix bot einen kurzen Blick auf ein bevorstehendes Update. Patch 4.3 heißt Under the Moonlight, ein Headliner-Aspekt ist der Inhalt von Monster Hunter World. Wir haben einen Palico-Begleiter in der Welt von Final Fantasy XIV gesehen, sowie einen Rathalos. Es ist unklar, was der Palico tun wird, aber es sieht so aus, als ob Rathalos im MMO ein Boss-Kampf sein wird. In einer Pressemitteilung heißt es, dass „Spieler von Final Fantasy XIV Online neue Herausforderungen mit Charakteren aus der Monster Hunter World in die Welt von Hydaelyn bringen werden.“

Under the Moonlight startet irgendwann im Sommer 2018. Es scheint ein völlig kostenloses Update zu sein, obwohl das abgeschlossene Stormblood-Erweiterungspaket vorausgesetzt wird. Da Final Fantasy XIV ein MMO auf Abonnementbasis ist, muß man ein aktives Abonnement haben um sich den neuen Inhalt von Monster Hunter anzusehen.

Just Cause 4

Square Enix kam dieses Jahr mit einer eigenen Präsentation zur E3, die einen detaillierteren Blick auf den kommenden Open-World-Shooter Just Cause 4 enthielt. Rico Rodriguez kehrt zurück und befindet sich nun im fiktiven südamerikanischen Land Solis, welches größer zu sein scheint als jedes vorherige Spiel in der Serie.

Verbesserte Physik ist der Kern von Just Cause 4, ein dynamisches „Extremwetter“-System unterstreicht das. Tornados zerstören Brücken, Strukturen und Wälder, aber Rico kann dies auch zu seinem Vorteil nutzen. Das Handling-Modell für Autos und Motorräder wurde überarbeitet und neue Fahrzeuge wie Jetskis, Microjets, Bulldozer und sogar Abrissbirnen verändern die Dinge noch mehr.

Der Greifhaken von Rico ist ein Grundelement der Just Cause-Franchise, und es werden auch daran einige Änderungen vorgenommen. Es wird unter anderem mehr Leinen haben, damit Spieler kreativer sein können. Darüber hinaus soll die KI schlauer und taktischer sein, was neue Herausforderungen mit sich bringt.

Just Cause 4 startet am 4. Dezember 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Kingdom Hearts 3

Ein neuer Trailer für Kingdom Hearts III auf der Xbox wurde vorgestellt und während der Square Enix-Veranstaltung erweitert. Das Video zeigte viele Charaktere von Disney’s Frozen wie Elsa und Olaf. Zu sehen waren auch Figuren aus Ralph reichts. Die bestätigten Disney-Welten in Kingdom Hearts III sind Tangled, Big Hero Six, Hercules, Toy Story und Monsters Inc.

Das Veröffentlichungsdatum von Kingdom Hearts III wurde auf den 29. Januar für Xbox One und PlayStation 4 festgelegt.

The Quiet Man

Square Enix hat während der Pressekonferenz das neue Spiel „The Quiet Man“ angekündigt. Der Slogan für The Quiet Man ist „Stille klingt am lautesten.“ Ein Trailer zum Spiel wurde gezeigt, der sich auf eine Figur konzentrierte, die zwei andere Kerle auf der Straße verprügelte.

Eine vollständige Ankündigung für The Quiet Man ist mittlerweile online gegangen, und Square Enix bezeichnet das Spiel als eine „immersive story-driven cinematic action experience“. Laut Square Enix wird erwartet, dass man das Spiel in einer Sitzung durchspielen kann. Interessanterweise, und wie der Ankündigungstrailer andeutet, verbinden die Spiele „Live-Action, realistische CG“ mit dem, was der Herausgeber „pulsierendes Action-Gameplay“ nennt.

Weitere Details zu The Quiet Man werden laut Square Enix im August bekannt gegeben. Das Spiel erscheint auf PC (über Steam) und PlayStation 4.

Shadow of the Tomb Raider

Während der E3 2018-Pressekonferenz von Square Enix enthüllte das Unternehmen ein brandneues Shadow of the Tomb Raider-Gameplay-Video. es zeigt einige der neuen Spielmechaniken und die düstere Stimmung, welche in diesem dritten und letzten Teil von Lara Crofts Ursprungsgeschichte zu sehen ist. Shadow of the Tomb Raider enthält eine brutalere Lara als der 2013 Reboot und seine Fortsetzung Rise of the Tomb Raider. Abgesehen von dieser Stimmung gibt es auch mehr Fokus auf Tarnung und raffinierteres Traversal, einschließlich vollwertigem Schwimmen.