Neverwinter: Ravenloft auf dem PC verfügbar

Perfect World Europe und Cryptic Studios haben bekannt gegeben, dass Neverwinter: Ravenloft jetzt auf dem PC verfügbar ist und zu einem späteren Zeitpunkt auf der Xbox One und der Playstation 4 erscheinen wird. In dieser mittlerweile 14. Erweiterung des kostenlos spielbaren MMORPGs, das in der Welt der Vergessenen Reiche (und nunmehr auch darüber hinaus) angesiedelt ist, brechen Abenteurer nach Barovia auf, wo sie sich Strahd und allen anderen Schrecken jenes verfluchten Landes stellen müssen. Mit dem Verlassen der Schwertküste gehen neue Gameplay-Features einher, dazu zählen ein spieltechnisch relevanter Tag-Nacht-Zyklus, das Tarokka-Karten-System, das neue Endgame-Gewölbe Burg Rabenhorst und noch vieles mehr.

„Wenn wir uns die große Anzahl der verschiedenen Spielumgebungen, die Dungeons & Dragons zu bieten hat, vor Augen führen, dann gehört Ravenloft definitiv zu denjenigen, die wir und unsere Spieler schon seit geraumer Zeit unbedingt erkunden wollten“, sagt Gordon Fong, Executive Producer von Neverwinter. „Strahd selbst ist ein geradezu legendärer Widersacher und das Land Barovia eignete sich ideal dafür, neue interessante Gameplay-Möglichkeiten umzusetzen. Diese Erweiterung stellt auch eine Art von kleinem Umbruch für das Spiel dar: Es ist das erste Mal, dass wir die Vergessenen Reiche verlassen und eine völlig andere Atmosphäre in dem Spiel etablieren. Genauso wie das ganze Neverwinter-Team hoffe ich, dass unseren Spielern dieses Gothic-Abenteuer gefällt, und wir freuen uns bereits auf ihr Feedback!“

Als eine Gruppe eines reisenden Volkes, das sich die Vistani nennt, nahe der Protector’s Enclave auftaucht, werden die Abenteurer der Stadt ausgesandt, um nach dem Rechten zu sehen. Wenig später finden sich die Helden Neverwinters in Madame Evas Zelt wieder, die ihnen die Tarokka-Karten legt und ihnen dabei enthüllt, dass ihr Schicksal sich in dem verfluchten Land Barovia erfüllen wird. Ein geheimnisvoller Nebel versetzt die Spieler daraufhin nach Ravenloft, die Domäne des Schreckens, wo sie nun Eindringlinge in einem feindlichen Land sind, in dem unzählige Monster ihr Unwesen treiben und das von dem gefürchteten Vampirfürsten Graf Strahd von Zarovich beherrscht wird. Die Ravenloft-Kampagne führt die Abenteurer zu vielen verschiedenen Orten in Barovia, einschließlich des gleichnamigen Dorfes, einem Vistani-Lager, durch die ausgedehnte Wildnis und natürlich auch nach Burg Rabenhorst. Dabei sollten sie stets auf die Tageszeit achten, denn der brandneue Tag-Nacht-Zyklus bestimmt, welche Bestien in der Spielwelt erscheinen werden und wie stark sie sind. Nur wenn die Helden von Neverwinter zusammenstehen, wird es ihnen gelingen, das verfluchte Land Barovia von der Herrschaft Strahds zu befreien.

Features von Neverwinter: Ravenloft

Neue Abenteuerzone: Barovia – Vom Lager der Vistani, das von einem dichten Wald umgeben ist, bis zu den Ruinen von Berez steht die Spielumgebung von Ravenloft in einem starken Kontrast zu der lichtdurchfluteten und geschäftigen Protector’s Enclave. Die Gothic-Horror-Umgebung spielt eine große Rolle in dieser neuen Erweiterung.

Neues Endgame-Gewölbe: Burg Rabenhorst – Die berüchtigte Burg des Grafen Strahd von Zarovich ragt nun auch in Neverwinter in den Himmel und stellt eine Endgame-Herausforderung für die tapfersten und mächtigsten Abenteurer in und außerhalb der Vergessenen Reiche dar. Wer das Wagnis eingeht, den Herrscher dieses Landes herauszufordern, dem winkt reiche Beute.

Neue große Heldenhafte Begegnung & Monsterjagden – An der Grenze von Strahds Reich befindet sich der geheimnisumwitterte Yesterhügel, auf dem Druiden den dunklen Vampirfürsten verehren. Diese neue große Heldenhafte Begegnung kann nur mit einer Gruppe bewältigt werden. Weiterhin können die Abenteurer das neue Monsterjagdsystem in Ravenloft ausprobieren, in dem sie einem Monster in einer instanziierten Umgebung gegen die Zeit nachjagen und dabei die Schwierigkeit der Jagd – und damit auch die potenziellen Belohnungen – durch den Einsatz von Tarokka-Karten selbst festlegen werden.

Neue Kampagne: Ravenloft – Auf dem Land Barovia lastet ein schrecklicher Fluch und es ist die Aufgabe der Helden Neverwinters, ihn zu brechen. In Neverwinters neuster Kampagne werden Spieler die dunkelsten Winkel Barovias erkunden, um sich einen Vorteil gegen Strahd und seine dunklen Heerscharen zu verschaffen. Durch den Abschluss der Kampagne wird ein einzigartiges Set von Segen freigeschaltet, die Charaktere für zukünftige Abenteuer stärken.

Das Tarokka-Karten-System – Während Spieler sich den Herausforderungen Barovias stellen, werden sie viele verschiedene Tarokka-Karten erbeuten, die sie sammeln sollten. Denn sobald sie ein komplettes Deck dieser Karten gesammelt haben, können sie es bei Madame Eva gegen eine ganz besondere Belohnung eintauschen. Zudem können überzählige Karten bei Monsterjagden eingesetzt werden.