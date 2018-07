Battlefield V – Roadmap vorgestellt

Battlefield V bietet eine neue Darstellung eines der größten Konflikte der Menschheit und ermöglicht es den Spielern, die unübertroffene Intensität eines totalen Krieges zu spüren und zu unerwarteten, aber entscheidenden Momenten des Zweiten Weltkriegs durch neue und einzigartige Multiplayer-Modi, Einzelspieler-Kriegsgeschichten und die kooperative kombinierte Waffen. In Battlefield V begibst du dich nach dem Start in den brandneuen Tides of War auf eine großartige, großartige Reise, um sicherzustellen, dass sich das Schlachtfeld ständig mit neuen Events, Herausforderungen, Kämpfen und Belohnungen entwickelt, die immer in Reichweite sind – für alle Battlefield V Besitzer.

Battlefield V Multiplayer bietet das umfassendste Gameplay des Franchises in einer Sandbox-Umgebung, die die Schlachten des Zweiten Weltkriegs darstellt. So können die Spieler die Macht des Kampfes spüren und den Krieg so gestalten, wie der Krieg sie prägt. Spielersoldaten können jetzt stationäre Waffen abschleppen, Festungen bauen und kriegszerrüttete Strukturen reparieren, um das Schlachtfeld zum Vorteil des Spielers zu machen. Ob es darum geht, einen Kader in Sicherheit zu bringen oder eine Granate aus dem Himmel zu schießen, die Spieler werden eine tiefere Verbindung mit der sich ständig weiterentwickelnden Welt um sich herum aufbauen und den Sieg gegen die härtesten Chancen erringen. Mit der Freiheit, das Schlachtfeld auf neue und unsichtbare Weise anzupassen und weiterzuentwickeln, wird das Schlachtfeld nie wieder dasselbe sein.

DICE enthüllte heute alle Details zu ihrem „Road To Battlefield V“ -Programm und bietet Spielern so einiges:

Die „Road To Battlefield V“ startete im Mai mit kostenlosen Giveaways der Erweiterungen „In den Namen des Zaren“ und „Final Stand“ von Battlefield 1 bzw. Battlefield 4 und wird in den Sommermonaten weiter expandieren, um noch mehr kostenlosen Content und mehr zu bieten.

Die nächste Welle von Werbeaktivitäten umfasst mehr Giveaways für Erweiterungen, wöchentliche Belohnungen für das Spielen (einschließlich der Möglichkeit, exklusive Vanity-Gegenstände zum Einsatz in Battlefield V beim Start zu haben), neue Kartenrotationen und vieles mehr.

Erweiterung Giveaways

„Wir geben jede Erweiterung für Battlefield 1 und Battlefield 4 in den Monaten vor Battlefield V frei. Schau dir also den Kalender an, um diese kostenlosen Erweiterungen zu erhalten, wenn sie auftauchen.“

Im Mai forderten die Spieler Battlefield 1 Im Namen des Zaren und schlossen sich den Reihen der größten mobilisierten Armee an, die in sechs massiven Karten in den Ersten Weltkrieg eintraten. Nicht lange danach traten die Spieler in den Kampf gegen den britischen Angriff der Gallipoli-Halbinsel im Jahr 1915 in Battlefield 1 Turning Tides ein, der neue Möglichkeiten einführte, um Land, Meer und Luft zu dominieren.

Noch vor Ende dieses Monats werden zwei der berüchtigtsten Schlachten des 1. Weltkrieges mit dem Giveaway von Battlefield 1 Apocalypse kostenlos sein.

Möglicherweise haben Sie die bisherigen kostenlosen Erweiterungs-Give-Aways verpasst, aber Spieler erhalten möglicherweise die Chance, sie in Zukunft erneut zu beanspruchen.

Wöchentliche Belohnungen

Außerdem solltest du deine Kalender für wöchentliche Belohnungen im Spiel in Battlefield 1 markieren. Wenn du dich in Battlefield 1 einloggst, listet ein neues Menü tägliche Aufgaben auf, die verschiedene Belohnungen bringen, wie Waffen- und Ausrüstungsskins, Dog Tags und Squad XP Boosts. Die verfügbaren Belohnungen werden wöchentlich freigeschaltet und können während dieses Zeitraums verdient werden. Mach dir keine Sorgen, wenn du etwas verpasst hast, du kannst diese immer noch verdienen!

Häufige In-Game-Missionen basierend auf den Erweiterungen und auf Tierkreiszeichen.

Kartenrotationen

Maßgeschneiderte Karten-Playlists jeden Dienstag im Wechsel. Sie wurden entwickelt, um eine Tour durch die Vielfalt der Battlefield 1-Karten und -Modi zu bieten und bieten einen großartigen Ort, um Ihre täglichen und wöchentlichen Herausforderungen zu bewältigen.

Holen Sie sich einen Vorsprung in Ihrem Battlefield V Gear

Diese Battlefield 1-Ingame-Belohnungen enthalten auch regelmäßige, exklusive Vanity-Gegenstände für Battlefield V, die in diesem Spiel beim Start verfügbar sind.

In Battlefield V kannst du deine Kompanie mit Spezial-Sets anpassen, die Waffenmodelle, Tarnmuster, Kopfbedeckungen und Gesichtsbemalung für den British Special Air Service und deutsche Luftlandetruppen enthalten. Sechs davon sind verfügbar, wenn Sie die Battlefield V Deluxe Edition vorbestellen, aber die einzige Möglichkeit, weitere 2 Soldier Sets zu erhalten, ist über die Road to Battlefield V.

Wir haben vor Kurzem Phase 1 mit dem Giveaway von Battlefield 1 im Namen des Zar und Battlefield 4 Final Stand Erweiterungen und verschiedenen Belohnungen abgeschlossen. Weitere Etappen werden folgen, wenn wir Battlefield V veröffentlichen.

In den neuen und klassischen Multiplayer-Modi können die Spieler ihre eigene einzigartige Company in einem dynamischen Multiplayer-Modus zum Sieg führen, bei dem jeder Kampf einzigartig ist. Das Unternehmen ermöglicht es den Spielern ihre Soldaten, Waffen und Fahrzeuge, die sich im Laufe ihres Fortschritts weiterentwickeln werden, zu erschaffen und tiefgreifend anzupassen, von der Art, wie sie aussehen, bis hin zur Art, wie sie spielen. Fan-Lieblingsmodi wie der Conquest mit 64 Spielern kehren zurück, während der Multiplayer-Modus des Spiels in Grand Operations mündet, einem brandneuen, live-ereignisbasierten Erlebnis innerhalb von Tides of War. Diese multimedialen, multimodalen dynamischen Ereignisse führen die Spieler durch gewaltige historische Schlachten, um Momente der Tapferkeit und Verzweiflung zu erleben, während sie bis zum Ziel kämpfen.

Der gefeierte Einzelspieler-Kampagnenmodus von Battlefield 1, War Stories, kehrt für Battlefield V zurück. Erlebe den Konflikt mit den Augen von Männern und Frauen des 2. Weltkriegs und erlebe ungeahnte Geschichten von menschlichen Dramen voller Battlefield-Momente. Erleben Sie die eisigen norwegischen Landschaften als junger norwegischer Widerstandskämpfer oder kommen Sie an Land in die Wüstenhitze Nordafrikas – und mehr.

Tides of War ist DICEs neuer Ansatz für Live-Dienste, bei dem die Spieler in unerwarteten Schlachten während des 2. Weltkrieges eine epische Reise mit ihrer Kompanie unternehmen. Es wird keinen Premium-Pass geben, alle Spieler haben Zugang zu denselben Karten und Modi. In Tides of War wird ihre Reise durch den 2. Weltkrieg durch Themenerlebnisse, die Ereignisse und völlig neue Arten des Spiels wie Grand Operations beinhalten, erweitert und dabei auch die neuesten Themenbelohnungen freigeschaltet als Waffen und Fahrzeuge, um ihr Unternehmen weiter zu formen.

Battlefield V wird weltweit am 19. Oktober auf Xbox One, PS4 und Origin für PC verfügbar sein. Diejenigen, die die Battlefield V Deluxe Edition bestellen, erhalten am 16. Oktober drei Tage früher Zugriff, während EA Access und Origin Access Mitglieder am 11. Oktober in die Play First Trial springen können. Spieler, die eine Edition des Spiels vorbestellen Das Battlefield V Entister-Angebot wird einen frühen Zugang zu der Open Beta und weiteren Vorteilen im Spiel erhalten, einschließlich Optionen zur Anpassung des Soldaten, Zugang zu Spezialeinsätzen ab Startwoche und sofortigen Zugriff auf fünf Waffen in Battlefield 1.