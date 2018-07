The Coma: Recut für Switch kommt am 26. Juli

Mit The Coma: Recut bringt Headup ein neues Genre in sein Portfolio – das Visual Novel mit Horror-Atmosphäre erscheint am 26. Juli als Box für die Nintendo Switch.

Nachdem Youngho fast die Nacht durchgebüffelt hat, um sich auf die am nächsten Tag stattfindenden Abschlussprüfungen der Sehwa High vorzubereiten, hat er einen verstörenden Traum. Als er am nächsten Tag zur Schule kommt erfährt er, dass etwa zur gleichen Zeit eine seine Mitschülerinnen versucht hat sich dort umzubringen. Doch ungehindert davon geht der Unterricht weiter…

Durch den fehlenden Schlaf nickt er während seiner Prüfung ein und findet sich plötzlich in der Nacht wieder – eingeschlossen in der Schule! Doch ein noch größeres Problem ist, dass er nicht allein zu sein scheint, denn die ersten Person der er begegnet, ist seine Vertrauenslehrerin – jedoch in einer erschreckend blutrünstigen Variante…

Du kannst weglaufen. Du kannst dich verstecken. Aber lebst du dadurch lange genug, um das grauenhafte Geheimnis der Sehwa High zu lüften?

Über The Coma: Recut

Die gute Nachricht ist, dass deine Schule explodiert. Die schlechte Nachricht ist … du bist mit ihr in der Schule gefangen.



The Coma ist zurück, recut und remastered. Kehre in dieser Neuauflage des Horrorklassikers aus Korea in die dunklen Flure der „Sehwa High“ zurück.



Du bist Youngho, der feststellen muss, dass er in den albtraumhaften Fluren gefangen ist. Bei der Abschlussprüfung eingeschlafen, findet er sich des Nachts in der Schule wieder. Das einzige Problem … er ist nicht allein. Von einem psychotischen Killer verfolgt, muss er herausfinden, warum er hier ist und wie er fliehen kann.



Rennen & Verstecken

Da es keine Fluchtmöglichkeit gibt, muss Youngho nachts durch die Gänge seiner Schule wandern und nach einem Ausweg suchen. Während dieser Reise wird er auf viele Bedrohungen treffen, die ihn umbringen wollen. Laufen ist der beste Weg, um Gefahren zu vermeiden – leider ist Youngho kein großer Athlet, deshalb kann er nicht ewig laufen. Finde einen Ort zum Verstecken und halte den Mund!



Erkunden

The Coma ist eine harte Welt. Diese verdrehte Realität deiner Schule kennt keine Freundlichkeit. Benutze Karten, Notizen und Tipps anderer Charaktere, um deinen Weg durch die Welt zu finden und herauszufinden, wie du an einem so düsteren Ort gefangen werden konntest.



Überleben und entkommen

Alles ist darauf ausgerichtet, dich zu erwischen. Youngho muss einem hartnäckigen Mörder, wild um sich schlagenden Tentakeln und mehr entkommen, um die Schule zu überleben. Leider ist die Gesundheit knapp – wenn du nicht aufpasst, wirst du sterben. Benutz die Taschenlampe, um Gegenstände zu finden, aber Vorsicht vor unerwünschter Aufmerksamkeit! Hüte dich vor den Schrecken, die im Dunkeln lauern, sonst verblutest du bald in irgendeinem Klassenzimmer …



Koreanischer Horror

The Coma gibt einen Einblick in das Leben der überlasteten Highschool-Schüler Koreas – wenn auch einen entsetzliche. Wir hoffen, dass du unsere Infusion koreanischer Kultur in das Survival-Horror-Genre genießen wirst.



Gameplay

Als Youngho musst du mit deinem Verstand durch die drei miteinander verbundenen Gebäude deiner High School navigieren. Entlang des Weges findest du freischaltbare Artworks, Notizen und Easter-Eggs, die das The Coma Universum erweitern. Oh ja, haben wir den unerbittlichen Killer und die Fallen erwähnt? Lebst du lange genug, um das grauenhafte Geheimnis der Sehwa High zu lüften?

Features:

2D Hand-illustrierte Visuals.

Eine einzigartige Infusion koreanischen Horrors im Survival-Adventure-Genre.

Höre aufmerksam auf Schritte, die den Ansatz des Mörders offenbaren.

Renne und verstecke dich vor dem unerbittlichsten Psycho-Killer der Welt.

Vermeide giftige Tentakel und krallende Schatten, während du die Schule erkundest.

Entdecke Notizen und Hinweise, die das Geheimnis von Sehwa High aufklären.

Arbeite mit den anderen, die hier gefangen sind. Aber kann man ihnen vertrauen?

Kauere dich in intensiven Momenten in den Schatten, während der Killer nach dir sucht.

Lüfte das erschreckende Geheimnis deiner Schule durch Karten, Notizen und Erkundungen.

Neue Charakteranimationen.

Neue Versteckmechanik.

Neu gebalancte Gegenstände und Inventar.

Neu gebalancte Ausdaueranzeige.

Aktualisierte Zwischenszenen und Artworks.