The Universim ab 28. August auf Steam

Es bleibt noch etwas mehr als einen Monat, bis das ehrgeizige Planet Management God Spiel, The Universim, auf Steam erscheint. Das Spiel ist seit einiger Zeit in Entwicklung und Crétivo, das Studio hinter dem Titel, ist endlich bereit, es in die Hände eines breiteren Publikums zu bringen. Das offizielle Veröffentlichungsdatum ist der 28. August.

Alex Koshelkov, Gründer und CEO von Crytivo, sagte dazu: „Es ist ein großer Meilenstein für unser Team, das Spiel auf Steam zu veröffentlichen. Während der Entwicklung haben wir eng mit der Community zusammengearbeitet, um die Erfahrung zu verfeinern und uns darauf zu konzentrieren, die Erwartungen zu erfüllen. Es war ein langer Weg, aber wir sind so stolz darauf, wie weit wir gekommen sind. Das Team hat viel Herzblut in das Spiel gesteckt, um eine wirklich einzigartige und angenehme Erfahrung zu schaffen. „

Über The Universim:

Treten Sie in die Seidenpantoffeln eines Gottes und führen Sie eine junge Zivilisation durch die Jahrhunderte, vom Stein zum Kosmos.

Kombiniert man alles, was man an Götterspielen und Stadtsimulatoren liebt, gibt Ihnen Universim die vollständige Kontrolle über das Schicksal einer jungen Spezies. Überlebe die Brutalität der Natur, entwickle deine Zivilisation voran und übe die Kräfte des Guten oder Bösen.

Erlebe organische, lebende Planeten. Beobachte, wie deine Handlungen die Welt um dich herum formen.

Nutze die immense Kraft eines Gottes und seine Fähigkeiten, um zu heilen, zu erschaffen oder zu zerstören.

Den Fortschritt durch das dynamische Forschungssystem und den Durst nach Industrie vorantreiben.

Die gesamte Welt ist eine Simulation, bestehend aus komplexem Kreaturenverhalten, Wettersystemen und dynamischen Ereignissen.

Durchschreiten Sie die Epochen und gipfeln Sie im Zeitalter der galaktischen Erforschung und Kolonisierung. Entdecken Sie lebendige fremde Planeten mit einer vielfältigen Flora und Fauna.

Sasha Shumski, Produzent bei Crytivo, bemerkte: „The Universim ist voller Überraschungen. Es fühlt sich vertraut an, bietet aber etwas völlig Neues. Du musst es selbst erleben, um wirklich zu verstehen, wovon ich spreche. Es ist sowohl herausfordernd als auch unglaublich unterhaltsam, diese kleine Zivilisation über die Jahre zu führen. Du kannst so viel von dir darin auch vermitteln. Du kannst gut oder böse oder etwas gleichgültig sein. Ich glaube wirklich, dass The Universim den Geschmack aller Arten von Spielern befriedigen wird.“