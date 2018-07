The Division 2 – Beta Anmeldungen brechen Rekorde

The Division 2 von Ubisoft ist ohne Zweifel eine der am meisten erwarteten Fortsetzungen in der Geschichte des Unternehmen. Was bisher weniger bekannt war, ist wie gut es tatsächlich sein würde.

Während eines Briefings heute bestätigte der Ubisoft, dass The Division 2 einen neuen Rekord aufgestellt hat bezüglich Beta-Registrierungen. Während genaue Zahlen zwar nicht genannt wurden, spricht das Unternehmen von einem Rekord. Der Vorgänger, Tom Clancy’s The Division, war bis jetzt der Rekordhalter der nun die Krone an seinen Nachfolger abgeben muß.

Auch ohne genaue Zahlen bestätigte der Verlag, dass The Division 2 die vierfache Menge an Registrierungen gegenüber der ursprüngliche Beta erhalten hat, was eine viel größere Vorfreude bedeutet.

Noch ist es nicht zu spät daran teilzuhaben, da Ubisoft noch immer die Vorregistrierung für die Beta annimmt, für Xbox One, PlayStation 4 und PC gleichermaßen. Es wurden noch keine Termine bekannt gegeben und die Anmeldung garantiert keinen Beta-Code, aber der Versuch könnte sich lohnen.

Die Open Beta soll irgendwann im Dezember starten und es ist sehr wahrscheinlich daß wir vorher noch eine Closed Beta erleben dürfen. Es würde sicherlich die Spieler für die Fortsetzung begeistern, die noch interessanter als das Original sein soll, besonders wenn es um Kampf- und Team-Taktiken geht.

Das Spiel enthält alle möglichen guten Endspiel-Features, darunter PvP, neue Koop-Aktivitäten und Clans sowie ein „sich ständig weiterentwickelndes Endgame“. Es ist unbekannt, welche Bereiche zur Beta offen sein werden, aber es wird die Wartezeit bis zur Veröffentlichung überbrücken.