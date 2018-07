Albion Online: Große Merlyn-Erweiterung erschienen

Sandbox Interactive hat heute das vierte große Post-Launch-Update für Albion Online veröffentlicht. Die Erweiterung namens „Merlyn“ ist ab sofort für alle Spieler des Sandbox-MMORPGs verfügbar. Das neue Update liefert Fraktionskriege für Abenteurer aller Stufen, zugehörige Fraktionsbelohnungen, Veredelungs- und Produktionsboni, Veränderungen bei der Ressourcenverteilung, ein verbessertes Marktplatz-UI, einen neuen Dungeon sowie eine Vielzahl weiterer Verbesserungen. Doch damit nicht genug! Bis Montag, den 6. August 2018 erhalten die Spieler satte 25 Prozent Fame-Boost auf alle Aktivitäten.

Die wichtigsten Features des „Merlyn“-Updates im Überblick:

– Fraktionskriege

Mit der Einführung von Fraktionskriegen können PvP-Abenteurer nun für die verschiedenen Städte in die Schlacht um wichtige Ressourcen ziehen. Die Stadtoberhäupter heuern Söldner für diese Konflikte an – eine gute Gelegenheit für PvP-Spieler, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und dafür auch noch reich belohnt zu werden.

– Außenposteneroberung und Handelskarawanen

Die neuen Fraktionskriege bringen gleichzeitig zwei neue aufregende Spieler-Aktivitäten in die Welt von Albion: Außenposteneroberung und Handelskarawanen. Bei der Eroberung feindlicher Außenposten müssen die Spieler verschiedene Fraktionsbosse besiegen, die sich mit einzigartigen Fähigkeiten zur Wehr setzen. Eine Vorstellung der neuen Fraktionsbosse ist hier verfügbar: https://www.youtube.com/watch?v=VJX-QLYKXsc

Mit Handelskarawanen hingegen können Spieler wertvolle Fraktionsgüter in andere Städte schmuggeln, um sie dort entsprechend lukrativ einzutauschen. Da diese Routen mitten durch Feindesland führen, stehen die Karawanen unter permanenter Bedrohung durch gegnerische Fraktionen.

– Fraktionsbelohnungen

Fraktionsressourcen sind besondere Rohstoffe, die in jeder Stadt unterschiedlich sind. Sie können mit Fraktionspunkten erworben werden, um damit unter anderem verfeinerte Rezepte freizuschalten – für etwa neue Umhänge mit mächtigen Eigenschaften.

Außerdem verfügt nun jede Stadt über ein einzigartiges Fraktionsreittier. Jungtiere können mittels Fraktionspunkten erworben und zu einem entsprechenden neuen Mount, beispielsweise einem Moa oder einem Winterbär, aufgezogen werden, wobei jedes Tier über speziellen Fähigkeiten und Stärken verfügt.

– Veredelungs- und Produktionsboni

Abhängig von dem Biom, in dem sie sich befindet, gibt jede Stadt auf dem Königlichen Kontinent Veredelungs- und Produktionsboni für die Verarbeitung bestimmter Ressourcen.

– Veränderungen bei der Ressourcenverteilung

Um die Königlichen Städte für Sammler interessanter zu machen und den Transport von Rohstoffen attraktiver zu gestalten, wurde auch die Verteilung von Ressourcen überarbeitet. Verzauberte Ressourcen niedrigerer Stufe werden wesentlich häufiger nah an der Stadt eines Biomes zu finden sein, während die Menge an niedrigstufigeren Ressourcen in den Outlands und bei Caerleon abnimmt. Mit diesen Änderungen soll die wirtschaftliche Bedeutung der königlichen Randstädte signifikant gestärkt werden.

– Überladen von Items

Bestimmte Items können nun während des Kampfs überladen und somit ihre Werte kurzfristig verstärkt werden. Es besteht allerdings eine gewisse Chance, dass der Gegenstand nach Ablauf des Buffs zerstört wird. Dieses neuartige System bringt eine neue Dimension in das Kampfgeschehen von Albion. Gleichzeitig können kleinere Gilden auch mit größeren Gruppierungen besser konkurrieren.

– Verbesserte Marktplatz-UI

Das Benutzerinterface des Marktplatzes wurde komplett überholt und bietet zahlreiche Verbesserungen, um den wachsenden wirtschaftlichen Aktivitäten gerecht zu werden. Angehenden Händlern werden zum Beispiel bessere Einblicke in den Markt und detaillierte Statistiken geboten.

– Neuer Dungeon, Kleidung und mehr

Die neue Erweiterung bringt mit „Stoneroot Cavern“ einen neuen T5 Gruppen-Dungeon in die Welt von Albion. Abenteurer erforschen ein weitläufiges Netzwerk aus Höhlen – dort bewachen allerdings Druiden den „Heiligen Baum“. Ziel ist es, sich durch Horden von Spähern bis zum blutrünstigen Oberhaupt durchzukämpfen. Daneben können sich alle Spieler über neue Outfits freuen. Ferner gibt es viele kleinere Verbesserungen und unzählige Bugfixes.

Was ist Albion Online?

Albion Online ist ein Sandbox-MMORPG von Sandbox Interactive, angesiedelt in der mittelalterlichen Fantasywelt von Albion. Dank des klassenlosen „Du bist was du trägst“-Systems wird im Handumdrehen aus einem geschickten Bogenschützen ein mächtiger Zauberer und die Spieler bestimmen ihre Rolle in der Welt selbst. Egal ob hartgesottener Kämpfer, Farmer, Händler oder Meisterhandwerker, in der komplett spielergesteuerten Welt ist jede Waffe, jedes Gebäude von Spielern hergestellt. Ob PvE, PvP oder im Kampf Gilde gegen Gilde, jede Aktion im Spiel hat eine Bedeutung – und Konsequenzen. PvP-Kämpfe laufen in den gefährlicheren Zonen der Spielwelt nach dem „Winner takes it all“-Prinzip ab. Albion Online ist das erste PC-Spiel, welches die volle Spielerfahrung ohne Abstriche auch auf Tablets ermöglicht.