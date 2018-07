Bingo! Ein Spiele-Klassiker wird neu interpretiert

Von wegen verstaubt – wer bei dem Glücksspiel Bingo zuerst an ein Rentner- Publikum im Seniorenheim denkt, der liegt ganz schön daneben. Bingo ist längst keine lahme Nachmittagsveranstaltung mehr, sondern ein immer beliebter werdender Freizeitspaß auf Partys und Veranstaltungen. Das Lotteriespiel, das den meisten nur aus amerikanischen Filmen bekannt ist, erobert seit einiger Zeit in Deutschland Cafés und neuerdings auch Handys durch spezielle Game-Formate.

Bingo ist der Lottoziehung wie wir sie kennen gar nicht so unähnlich, da hierbei auch viele kleine Kugeln in einer Trommel gedreht werden, die nach und nach als Glückszahlen gezogen werden. Aber im Gegensatz zu dem normalen Lotto befinden sich mindestens 75 Kugeln in der Losmaschine. Diese spuckt so lange eine Zahl nach der nächsten aus, bis sich ein Gewinner findet, der auf einem seiner Losscheine eine volle Zahlenreihe bilden kann und dadurch berechtigt ist, lauthals das sprichwörtlich gewordene „Bingo“ zu rufen. Denn bei diesem Glücksspiel handelt es sich meist um eine groß angelegte Freizeitbeschäftigung, zu der viele Menschen in einem geeigneten Veranstaltungsraum zusammenkommen.



„La suerte (?)“ (CC BY-SA 2.0) by fernand0

Dieses Spielprinzip haben sich einige Gastronomiebetreiber in Deutschland zu Nutze gemacht, um ihren Gästen etwas Ausgefallenes bieten zu können. Ob allein oder in der Gruppe – jeder kann bei einem Bingo-Spiel mitmachen, denn man benötigt weder spezielles Wissen, noch sportliches Talent. Das gemeinsame Warten auf die nächste Kugel und das Bangen, ob jemand anderes einem zuvorkommen wird, sorgt von Beginn an für Spannung und gute Unterhaltung. Sofern die Spielidee sogar noch etwas abwandelt und aufpeppt wird, schaffen es die Veranstaltungsbetreiber von Bingo-Events, Tausende von Menschen begeistern zu können. Das passiert ganz regelmäßig bei der Show Beats, Bier & Bingo, die zu verschiedenen Terminen im Ruhrgebiet stattfindet, wo witzige Sachpreise und bestes Entertainment die Besucher in Scharen anlocken.

Aber auch an den Tagen, an denen keine große Bingo-Party ansteht, kann man das Spiel mit den Glückskugeln wagen. Am Computer und auch auf dem Handy lassen sich ganz verschiedene Abwandlungen des Bingo-Spiels als Game oder App finden. Bei William Hill kann man nicht nur wie gewohnt moderne Slots spielen, sondern mit „Bingoing Crazy“ auch eine PC-taugliche Version des populären Glücksspiels entdecken. Durch die grafisch inszenierten Bingo-Spiele lässt sich, wenn man unterwegs ist, jederzeit und überall Spielspaß erleben. Das kann von Vorteil sein, wenn man gerade erst von dem Trend um das amerikanische Glücksspiel erfahren hat und das eigene Interesse nun so richtig geweckt wurde.

Quelle: Pixabay

Bei dem norddeutschen Fernsehsender NDR hat man bereits 1997 die Faszination des Bingo-Spiels erkannt und mit Bingo! Die Umweltlotterie daraus eine Sendung entwickelt, die bis heute jeden Sonntag ausgestrahlt wird. Da sich das Format stetig positiv und über die Erwartungen hinaus entwickelt hat, erhielten immer mehr Bundesländer die Möglichkeit, bei der Sendung mitspielen zu dürfen. Mit einem Bingo-Los zur Sendung kann man nicht nur attraktive Preise gewinnen, sondern erhält zudem auch die Chance, per Telefonanruf live bei der Show als Kandidat dabei zu sein. Die Erträge aus dem Verkauf der Bingo-Lose fließen in nachhaltige Projekte im Bereich des Natur- und Umweltschutzes. Bei diesem Bingo-Spiel kann man demnach nur gewinnen, da man selbst ohne einen Preis am Ende zumindest zu einer wichtigen Sache beitragen konnte.