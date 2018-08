Rise of Ragnarok – Asunder für Android und iOS

Der Videospiel-Publisher Yoozoo Games veröffentlicht heute das neue Fantasy-MMOARPG Rise of Ragnarok – Asunder. Ab sofort gibt es die App im Play Store und auf iTunes.

Die Spieler durchqueren in dem actiongeladenen Fantasy-MMOARPG Rise of Ragnarok –Asunder mystische Länder. Als Assassinen, Krieger, Magier, Kleriker oder Waldläufer gibt es eine Vielzahl an PvE- und PvP-Spielmodi erleben.

In Rise of Ragnarok – Asunder können die Spieler ihre Freunde in kleinen Arena-Duellen und in ausgedehnten MOBA Schlachten herausfordern. Außerdem können sie sich den Bossen entweder im PvE, PvP oder Extrem-Modus stellen, welcher besonders viel Beute bringt. Sie können auch Seite an Seite mit ihren Gefährten und tierischen Begleitern kämpfen oder das Soul Equipment System nutzen um ihren Spielstil zu erweitern und sich Vorteile zur erschaffen.

Im Spiel gilt es, in eine Welt einzutauchen, deren wunderschöne und fantastische Landschaft von den ägyptischen Pyramiden bis zum Berg Olymp reicht und dabei die echte Welt wiederspiegelt. All diese Gegenden sind so nah an ihrem Vorbild wie möglich gehalten, mit dem Unterschied, dass man sie jetzt in Rüstung und ausgestattet mit göttlicher Kraft bereisen kann.