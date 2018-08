Torchlight Frontiers angekündigt

Heute hat Perfect World Europe B.V., einer der führenden Publisher von Live-Service-Spielen, bekannt gegeben, dass sein neustes Entwicklerstudio, Echtra Games, Inc., an einem neuen Spiel arbeitet, das auf der Torchlight-Spieleserie basiert: Torchlight Frontiers. Bei diesem Titel handelt es sich um ein Shared-World-Action-RPG, das im beliebten Universum von Torchlight I und II angesiedelt ist und viele Hauptmerkmale und Mechaniken des Franchise zurückbringt, die ARPG-Fans aus aller Welt begeisterten. Das Team von Torchlight Frontiers steht unter der Leitung von Max Schaefer, einem der Mitbegründer von Runic Games und Blizzard North, und setzt sich aus erfahrenen Entwicklern zusammen, die in der Vergangenheit an genre-definierenden Spielen wie den Diablo- und Torchlight-Franchises gearbeitet haben. Torchlight Frontiers wird für PC, Xbox One und PlayStation®4 erhältlich sein.

„Perfect World Entertainment hatte schon seit dem ersten Torchlight-Spiel eine hervorragende Arbeitsbeziehung mit Max Schaefer und wir glauben an seine Vision einer Weiterentwicklung der Torchlight-Spielereihe“, sagte Yoon Im, Senior Vice President of Publishing bei Perfect World Entertainment. „Max hat ein Team aus hervorragenden Entwicklern zusammengestellt, die ein erstaunliches Maß an Talent und Erfahrung in die Entwicklung von Torchlight Frontiers einbringen. Wir sind stolz, dass Echtra Games ein Teil unseres Unternehmens ist.“

„Das Torchlight-Universum in ein Shared-World-RPG weiterzuentwickeln, war schon immer ein Ziel für dieses Franchise und wir freuen uns, dass wir dies nun endlich realisieren können“, sagte Max Schaefer, CEO von Echtra Games. „Torchlight Frontierswird sich durch ein lebendiges Universum auszeichnen, das sich wie Torchlight anfühlen wird, während wir dem Spiel mit unseren kreativen Ideen eine eigene Richtung geben. Das Team ist im Begriff, etwas ganz Besonderes abzuliefern, und wir freuen uns bereits darauf, dass die Fans der Reihe das Spiel auf der gamescom und der PAX West zum ersten Mal spielen können.“

Torchlight Frontiers verbindet die Haupteigenschaften der beliebten Torchlight-Serie mit einer geteilten, dauerhaften und dynamisch generierten Welt. Im typischen Stil von Torchlight werden sich Spieler zusammen mit ihren Freunden und Begleitern durch eine lebhafte Welt metzeln, die Ruinen untergegangener Zivilisationen erkunden und sich in Gewölbe voller Reichtümer und gefährlicher Kreaturen vorwagen. Weitere Details über Torchlight Frontiers werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.