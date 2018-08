Diablo III kommt auf die Switch

Die Diener der Hölle sind seit der Veröffentlichung von Diablo® III unfassbar stark geworden. Doch zum Glück für die Hohen Himmel ist bereits Verstärkung auf dem Weg. Im späteren Verlauf dieses Jahres werden sich Nintendo Switch-Spieler auf der ganzen Welt mit der Diablo III: Eternal Collection ins Gefecht stürzen, um mit der Macht ihres tragbaren Systems Dämonen zu vernichten und jederzeit und überall Berge von Beute für sich zu beanspruchen.

Bei der Eternal Collection handelt es sich um die ultimative Edition des preisgekrönten Action-RPGs, die alles vom Originalspiel Diablo III über die gefeierte Erweiterung Reaper of Souls bis hin zu Rückkehr desTotenbeschwörers enthält. Mit sieben mächtigen Charakterklassen, einer Kampagne mit fünf Akten, die die geschichtsträchtige und dämonenverseuchte Welt von Sanktuario umspannt, sowie einem unendlich wiederholbaren Abenteuermodus bildet die Eternal Collectiondas perfekte Gesamtpaket, um Neueinsteiger in ein Leben voller Abenteuer zu führen.

Die Eternal Collection für Nintendo Switch nutzt die Flexibilität und Vielseitigkeit des Systems. Ganz gleich, ob Spieler nun einen Joy-Con Controller oder einen Nintendo Switch Pro-Controller nutzen, ihnen stehen eine atemberaubende Auswahl an Fertigkeiten zum Dämonenmetzeln zur Verfügung. Dies wird durch eine intuitive, extrem reaktionsgenaue Steuerung ermöglicht, die perfekt an die Nintendo Switch angepasst wurde. Ganz im Sinne der Diablo-Serie steht Spielern außerdem eine Vielzahl an Möglichkeiten offen, die Welt von Sanktuario gemeinsam mit ihren Mitspielern von Dämonen zu befreien. So können sich bis zu vier Spieler zusammenschließen, um sich auf groß angelegte Mehrspieler-Kreuzzüge zu begeben. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie sich einen Bildschirm auf einer einzelnen Nintendo Switch teilen, ihre Systeme kabellos miteinander verknüpfen oder sich über Nintendo Switch Online verbinden.

„Die Eternal Collection ist die ultimative Version von Diablo IIIund wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Nintendo, um sie Ende des Jahres Nintendo Switch-Spielern auf der ganzen Welt in die Hände zu geben“, so Mike Morhaime, CEO und Mitgründer von Blizzard Entertainment. „Wir bei Blizzard haben es uns zum Ziel gesetzt, die Welt durch epische Unterhaltung zusammenzubringen – wir können es kaum erwarten, eine neue Generation von Dämonentötern in Sanktuario willkommen zu heißen.“

Diablo III ist das am schnellsten verkaufte PC-Spiel aller Zeiten.**Die Erweiterung Reaper of Souls führte die mächtige Kreuzritter-Klasse, den unendlich wiederholbaren Abenteuermodus und eine Vielzahl weiterer spieldefinierender Features ein, wie beispielsweise die mit Zufallsbeute gefüllten Nephalemportale. 2017 belebte Rückkehr des Totenbeschwörersmit der Totenbeschwörer-Klasse einen Fanliebling aus Diablo II wieder, die die Streitkräfte der Spieler mit der grauenvollen Macht über Blut und Knochen verstärkte. All dies ist in der Diablo III: Eternal Collection für Nintendo Switch enthalten, zusätzlich zu plattform-exklusiven Bonusgegenständen wie dem dekorativen Rüstungsset Die Legende von Ganondorf, inspiriert vom berühmt-berüchtigten Bösewicht der The Legend of Zelda-Spielereihe.