For Honor Season VII: Storm and Fury, Reigning Inferno hat begonnen

Ubisoft kündigte gestern das In-Game-Event Reigning Inferno für For Honor Season VII: Storm and Fury an. Das Event beginnt heute und dauert bis zum 30. August. Reigning Inferno bietet Spielern den neuen exklusiven Spielmodus Infernal Dominion sowie exklusive Belohnungen. Vom 16. August bis zum 15. September können Xbox One-Spieler For Honor kostenlos im Zuge des Games with Gold-Programms erhalten.

Die Wut des Mount Ignis hat das Antlitz des Schlachtfeldes verändert, die Umgebung in Brand gesetzt und den Himmel mit Asche verdunkelt. Im zeitlich begrenzten Dominion Modus werden die umkämpften Zonen von einem Feuerring umschlossen, welcher die Spieler zwingt, einen Nahkampf auf Leben und Tod zu riskieren oder massive Verbrennungen zu erleiden. Reigning Inferno beinhaltet außerdem eine Reihe zeitlich begrenzt erhältlicher Loot-Belohnungen, inklusive feuriger neuer Waffen, Kampfrüstungen, Fraktions-Ornamenten und einer flammenden neuen Untätigkeits-Animation. Vollkommen neue Masken Bekleidungen sowie eine neue Geste werden ebenfalls während des Reigning Inferno Events verfügbar sein. In der zweiten Woche des Events können Spieler das Reigning Inferno Bundle erhalten, welches das Masken-Outfit, Geste, Ornament und Kampfrüstung für ihren Helden bereithalten.

Neueinsteiger, die ihr Glück auf dem Schlachtfeld testen möchten, haben die Möglichkeit For Honor im Rahmen des Xbox Live Programms, Games with Gold, kostenlos zu erhalten. Das Angebot gilt für Xbox Live Gold-Mitglieder ab heute, den 16. August bis zum 15. September. Weitere Informationen gibt es hier: https://www.xbox.com/de-DE/live/games-with-gold

Nach der Einführung der dedizierten Server und der neuen Trainingsmodi, setzt For Honor sein Wachstum fort und bringt mit For Honor Marching Fire am 16. Oktober die nächste Erweiterung. In dieser schließt sich die Wu Lin-Fraktion dem Kampf an, eine 4 gegen 4 Schlosseroberungs-Schlacht wird eingeführt und viele neue PvE Inhalte bereichern die Spielerfahrung.

For Honor wurde von Ubisoft Montreal in Partnerschaft mit anderen Ubisoft Studios entwickelt und bietet eine packende Kampagne und einen mitreißenden Mehrspielermodus. Die Spieler dürfen Krieger dreier großer Fraktionen verkörpern. Die tapferen Ritter, die brutalen Wikinger und die mysteriösen Samurai kämpfen erbittert auf realistischen Nahkampf-Schlachtfeldern um den Tod. Die Kunst des Krieges nennt sich das innovative Kampfsystem des Spieles. Dieses gibt dem Spieler die vollständige Kontrolle über seinen Krieger und ermöglicht ihm, die einzigartigen Fähigkeiten und Kampfstile seines Helden auszunutzen. Auf diese Weise besiegt er jeden Gegner, der sich ihm in den Weg stellt.