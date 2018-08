Gamescom Auftakt: Jede Menge Neues von Nintendo

Eine Woche lang ist Köln das Zentrum des Videospiel-Universums. Zum Auftakt der gamescom gab Nintendo heute bekannt, auf welche Inhalte des gamescom-Portals sich Fans in den nächsten Tagen freuen dürfen: Darunter unter anderem neue Gameplay-Sessions zu bereits angekündigten Nintendo Switch-Titeln wie Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario Party und DAEMON X MACHINA von Marvelous. Die Besucher des Nintendo-Stands in Halle 9 wiederum können sich in eine ganze Reihe noch nicht erschienener Spiele stürzen. Beispielsweise haben sie als Erste weltweit die Gelegenheit Super Mario Party oder die jüngst angekündigte Diablo III Eternal Collection von Blizzard Entertainment auszuprobieren. Um das Angebot abzurunden, wartet das Programm natürlich auch dieses Jahr mit einem deutschen Part bestehend aus spannenden Talks im RedCube-Studio und heißen Battles auf der gamescom-Bühne auf.

In der kürzlich veröffentlichten Super Smash Bros. Direct hat Nintendo vor kurzem tiefere Einblicke in das Kampfspektakel gewährt, das am 7. Dezember erscheint. Jetzt stehen auf dem offiziellen „gamescom 2018“-Portal von Nintendo weitere, brandneue Videos bereit. Sie zeigen Kämpfe der kürzlich angekündigten Charaktere King K. Rool, Dark Samus und Chrom sowie zwei komplette Matches, die Mitglieder des Entwickler-Teams in Japan gegeneinander ausgetragen haben.

Alle, die auf rasant getaktete Mecha-Action stehen, sollten unbedingt DAEMON X Machina von Marvelous auf dem Schirm behalten. Die Nintendo Switch-Fans steigen darin in einen sogenannten Arsenal-Kampfanzug, den sie ganz nach Belieben mit Waffen bestücken können, und kämpfen sich durch actionreiche Missionen. Das Spiel, das 2019 erscheint, wurde von Kenichiro Tsukuda entwickelt – einem der führenden Entwickler des Genres. Er wird das brandneue Gameplay des Spiels im Laufe der Woche persönlich im RedCube-Studio von Nintendo vorstellen. Wer jetzt schon vor Neugier platzt, sollte gleich einmal einen Blick in den DAEMON X MACHINA-Trailer von der gamescom werfen.

Ein weiteres RedCube-Highlight wartet Ende dieser Woche auf alle Fantasy-Fans: In einem aktuellen Video zeigt Nintendo Spieleindrücke zu Xenoblade Chronicles 2: Torna – The Golden Country. Für alle Besitzer von Xenoblade 2 und des Erweiterungspasses wird das Rollenspiel-Abenteuer schon ab 14. September zu haben sein. Als eigenständige Spielversion kommt es am 21. September in den Handel.

In dem kürzlich erschienenen Sportspaß Mario Tennis Aces schwingt bald ein neuer Star den Tennisschläger: Diddy Kong mit seinem Lianenschwung-Spezialschlag. Alle Spieler, die zwischen dem 1. und 30. September am Mario Tennis Aces-Turnier teilnehmen, können Diddy sofort in ihr Team aufnehmen. Für alle anderen Nintendo Switch-Fans wird er nach Abschluss des Turniers freigeschaltet, auch wenn sie dort nicht mitgespielt haben. Bereits heute können alle einen Blick auf den affenstarken neuen Tennis-Crack werfen – in dem aktuellen YouTube-Video Mario Tennis Aces – Diddy Kong.

Weitere gute Nachrichten für Mario-Fans: Ab sofort können Nintendo Switch-Besitzer Super Mario Party im Nintendo eShop vorbestellen. Zum Dank erhalten sie die doppelte Anzahl My Nintendo-Goldpunkte, sobald das Spiel am 5. Oktober erscheint. Wer seinen Partyspaß erst für Ende des Jahres plant, sollte sich schon einmal den 23. November vormerken: An diesem Tag bringt Nintendo ein limitiertes Bundle heraus, das neben einer Kopie des Spiels ein Paar Joy-Con in den Farben Neon Grün und Neon Pink enthält. Die Besucher des Nintendo-Messestands in Köln haben zudem Gelegenheit, fünf der neuen Minispiele aus Super Mario Party zu testen, bevor das Spiel in den Handel kommt.

Schaurig schön wird der Herbst für die Freunde der mobilen Nintendo 2DS & 3DS-Konsolen: Wer starke Nerven hat, kann Marios grün-behosten, hasenfüßigen Bruder Luigi ab 19. Oktober in das Spukhaus von Luigi’s Mansion begleiten.

Diese Neuigkeit dürfte alle Liebhaber von Comics und Graphic Novels begeistern: InkyPen, eine App, die es ermöglicht, digitale Comics zu lesen, startet exklusiv für Nintendo Switch. Ab November wird sie im Nintendo eShop zum Download bereit stehen. Gegen eine monatliche Abo-Gebühr dürfen die Nutzer so viele digitale Comics lesen wie sie möchten, darunter so populäre Serien wie Sonic The Hedgehog, Warhammer, My Little Pony und Transformers. Viele weitere kommen in Zukunft dazu. Wie das Ganze funktioniert, zeigt jetzt schon ein YouTube Trailer von InkyPen für Nintendo Switch. Weitere Infos gibt es auf der offiziellen InkyPen-Webseite.

Vielfältiges RedCube- und Bühnenprogramm bietet auch Daheimgebliebenen ein großes Unterhaltungsangebot

Für alle, die nicht persönlich zur Messe kommen können, hat Nintendo außerdem ein buntes Programm ersonnen, dass auf dem YouTube-Kanal von Nintendo Deutschland verfolgt werden kann: Auf der Bühne finden auch dieses Jahr wieder spannende Battles statt! Den Startschuss hierzu geben die Splatoon 2 German Championship, am Donnerstag folgt dann das Invitational für Super Smash. Bros Ultimate und den Abschluss am Freitag bildet der Schlagabtausch in Mario Tennis Aces. Diese werden an den jeweiligen Tagen ab ca. 17:30 Uhr via Livestream über den offiziellen YouTube-Kanal von Nintendo Deutschland ausgestrahlt.

Das RedCube-Studio von Nintendo bietet neben den bereits genannten Punkten noch zusätzlich ein buntes Programm mit spannenden Gästen, Spielen und Talks. Während die internationalen Slots im Laufe des Nachmittags veröffentlicht werden, wird das deutschsprachige RedCube-Programm von Mittwoch bis Samstag jeweils zwischen 14.00 und 15.00 Uhr ausgestrahlt.

Das Programm für die folgenden Tage sieht im Detail wie folgt aus:

Mittwoch, 22. August

Alex und Ingo von den DONOTS liefern sich ein heißes Rennen mit YouTuber Sturmwaffel. Neben der Action in Mario Kart 8 Deluxe sprechen die Drei unter anderem darüber, woher sie sich kennen und wie es zu der Challenge kam.

Ring frei für die Vize-Weltmeister! Die BackSquids, die sich bei der Splatoon 2 World Championship auf der E3 den zweiten Platz gesichert haben, zeigen jetzt auch in Köln ihre Fähigkeiten am Controller.

Donnerstag, 23. August

It’s Retro-Time: Zwei Veteranen der Videospiel-Welt, Etienne Gardé, Moderator bei Rocket Beans TV sowie Game Two, und Harald Ebert von Nintendo, schwelgen in Erinnerungen an die gute, alte Zeit! Thema sind beliebte Rollenspiel-Klassiker – die zum Teil auch auf dem Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System gespielt werden können.

Die YouTuber VIK (aka iBlali) und Suishomaru widmen sich in diesem Talk ganz dem Thema Super Smash Bros. – und zeigen natürlich auch, was sie als virtuelle Kämpfer drauf haben.

Freitag, 24. August

Hier dreht sich alles um Pokémon: Die beiden Experten Fabian Döhla und Lennyficate talken unter anderem über den Pokémon GO-Hype und die Ursprünge der beliebten Rollenspielserie.

Spiel, Satz und Sieg für alle Tennisfreunde unter den Nintendo-Fans. Die beiden YouTuber Sephiron aus der Schweiz und Luigikid aus Österreich liefern sich ein packendes Match im neuen Mario Tennis Aces für Nintendo Switch.

Samstag, 25. August

Handwerkliches Fan-Art: Nerdy Timber, der schon über 40 Projekte rund um ikonische Videospiel-Items umgesetzt hat, berichtet, wie es zu seinem Kanal kam. Und warum er zuletzt einen Fashion-Scooter aus Pappe gebaut hat…

Party-Time zum Messeabschluss: Mitglieder der Nintendo-gamescom-Event-Truppe stürzen sich in die wild-witzigen Minispiele des Klassikers Mario Party 2.

Fazit: Ob sie nach Köln fahren oder die gamescom aus der Ferne verfolgen – dank dem Info-Angebot von Nintendo sind die Spielefans immer ganz nah dran am Geschehen auf der größten Videospielmesse der Welt.

Aktuelle Gamescom Trailer:

Super Smash Bros. Ultimate – King K. Rool (1 vs. 1)

Super Smash Bros. Ultimate – Dark Samus und Chrom (2 vs. 2, Stage-Wandel)

DAEMON X MACHINA – Teaser zur gamescom 2018

Mario Tennis Aces – Diddy Kong

InkyPen für Nintendo Switch

Erscheinungstermine einiger Nintendo Neuheiten