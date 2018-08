Minimalistisches Echtzeittaktik-Roguelite – Bad North jetzt erhältlich für Nintendo Switch

Nachdem du aus deiner Heimat vertrieben worden bist, fliehst du mit einem klapprigen Kahn auf eine unbekannte Insel, während sich eine Horde unersättlicher Wikinger an deine Fersen heftet. Wenn sie dich kriegen, bedeutet das das Ende deiner Herrschaft – und deines Lebens. Jeder neue Ort, an den du flüchtest, bietet nur vorübergehend Schutz, da reihenweise nordische Plünderer die Küsten heimsuchen. Verteidige dich gegen Horden an Wikingern und fliehe von einer Insel zur nächsten, bis du irgendwann eine neue Heimat findest.

Willkommen zu Bad North, einem minimalistischen Echtzeittaktik-Roguelite, in dem du dich gegen eine Vielzahl an Wikingern behaupten musst, die alles dafür geben, damit dein Kopf rollt. Du wirst Truppen befehligen, um dein Land zu verteidigen, sie in unterschiedliche Klassen mit einzigartigen Fähigkeiten weiterentwickeln und Heldeneinheiten mit Gegenständen ausrüsten, die ihnen Spezialfähigkeiten verleihen. Dabei wirst du in einer prozedural erstellten Kampagne von Insel zu Insel segeln und dir deinen Weg zum Sieg in einem Spiel bahnen, das zwar trügerisch leicht zu erlernen ist, aber jede Menge Tiefe für Strategieveteranen in sich birgt.

Bad North ist ab sofort erhältlich für Nintendo Switch zu einem Preis von 14,99 Euro. Am 28. August 2018 werden Versionen für Xbox One und PlayStation 4 folgen.