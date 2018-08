Schnapp’ sie dir alle: Twitch startet riesigen Pokémon-Marathon

Twitch, der führende soziale Service für Live-Video, und The Pokémon Company International präsentieren einen spektakulären Pokémon TV- und Film-Marathon. Das riesige Livestream-Event umfasst insgesamt 16 Filme, 19 TV-Staffeln und 932 Folgen, die Twitch live auf TwitchPresents in mehreren einzelnen Marathons übertragen wird. Der Pokémon-Marathon startet mit der ersten Staffel Pokémon Indigo League am 27. August um 19 Uhr (MEZ). Die weiteren Marathons folgen bis ins Jahr 2019.Twitch zeigt alle Folgen und Filme in Englisch auf TwitchPresents sowie in lokalisierter Version auf den entsprechenden Kanälen (Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, brasilianischem Portugiesisch).

Durch die einzigartigen Möglichkeiten der Twitch Extensions versieht Twitch die Pokémon-Streams mit dem interaktiven Overlay “Twitch Presents: Pokémon Badge Collector”. Mit der exklusiven Extension können die Zuschauer im Pokémon Marathon-Stream virtuelle Pokémon-Abzeichen sammeln, die direkt auf dem Bildschirm im Stream erscheinen. Ein Rangliste lässt Zuschauer ihre Punkte vergleichen.

“Die Twitch Community hat eine große Leidenschaft für Pokémon. Das haben wir vor allem gemerkt, als wir das zwanzigjährige Jubiläum der Serie zusammen feierten. Zudem setzten wir damals bereits einen kultureller Meilenstein, als über hunderttausende Twitch Nutzer gemeinsam Pokémon spielten”, sagt Jane Weedon, Director of Business Development bei Twitch. “Um die Nachfrage nach Pokémon weiterhin zu erfüllen, realisieren wir nun zusammen mit The Pokémon Company International ein Pokémon: The Series Marathon-Event. In Bezug auf den Inhalt und die Dauer handelt es sich um unser bisher ambitioniertes Marathon-Projekt. Mithilfe unseres exklusiven Overlays, mit dem Nutzer Pokémon-Abzeichen sammeln können, die parallel zur Serie auf dem Bildschirm erscheinen, ermöglichen wir ihnen ein ultimatives und interaktives Streaming-Erlebnis.” “Mit seiner großen und stetig wachsenden Bibliothek bietet die animierte Pokémon-Serie der Community eine breite Palette an spannenden Inhalten, die sie mehr über die Welt von Pokémon erfahren lässt”, sagt J.C. Smith, Senior Director of Consumer Marketing, The Pokémon Company International. “ Wir freuen uns, den Fans die Möglichkeit zu bieten, ihre Lieblingssendungen und -Filme von Pokémon auf eine interaktive Weise auf Twitch zu erleben.”

Unter folgendem Link gibt es einen Zeitplan und Übersicht zu den einzelnen Pokémon-Marathons: www.twitch.tv/twitchpresents.

TV-Staffeln

Pokémon: Indigo League

Pokémon: Adventures on the Orange Islands

Pokémon: The Johto Journeys

Pokémon: Johto League Champions

Pokémon: Master Quest

Pokémon: Advanced

Pokémon: Advanced Challenge

Pokémon: Advanced Battle

Pokémon: Battle Frontier

Pokémon: Diamond and Pearl

Pokémon: Diamond and Pearl Battle Dimensions

Pokémon: Diamond and Pearl Galactic Battles

Pokémon: Diamond and Pearl Sinnoh League Victors

Pokémon: Black & White

Pokémon: Black & White Rival Destinies

Pokémon: Black & White Adventures in Unova and Beyond

Pokémon the Series: XY

Pokémon the Series: XY Kalos Quest

Pokémon the Series: XYZ

Filme

Pokémon: The First Movie

Pokémon: The Movie 2000

Pokémon 3: The Movie

Pokémon: Lucario and the Mystery of Mew

Pokémon Ranger and the Temple of the Sea

Pokémon: The Rise of Darkrai

Pokémon: Giratina and the Sky Warrior

Pokémon: Arceus and the Jewel of Life

Pokémon—Zoroark: Master of Illusions

Pokémon the Movie: Black—Victini and Reshiram and Pokémon the Movie: White—Victini and Zekrom

Pokémon The Movie: Kyurem vs. The Sword of Justice

Pokémon The Movie: Genesect and the Legend Awakened

Pokémon the Movie: Diancie and the Cocoon of Destruction

Pokémon the Movie: Hoopa and the Clash of Ages

Pokémon the Movie: Volcanion and the Mechanical Marvel