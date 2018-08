gamescom award 2018: „And the winners are…!“

Best of gamescom award geht an Sekiro: Shadows Die Twice (Activision)

gamescom-Fans haben entschieden: Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)

ist Gewinner des Publikumspreises

HandOfBlood als Bester Streamer/Let’s Player ausgezeichnet

Ubisoft ist Best Developer und Activision Best Publisher der gamescom 2018

Fortnite hatte den besten Stand der gamescom 2018

Die Gewinner eines der begehrtesten Preise der internationalen Computer- und Videospielbranche stehen fest: Am gamescom Samstag wurden die gamescom awards in den noch offenen Kategorien verliehen. Neben der Entscheidung der Expertenjury über die Sieger in weiteren sechs Jury-Kategorien sowie dem Best of gamescom award, wurden auch die Sieger der sechs Fan-Kategorien bekannt gegeben, darunter der gamescom „Most Wanted“ Consumer award. Die Preisverleihung fand auf der Red Bull Bühne powered by gamescom statt. Mehr als 100 Einreichungen gingen beim Awardbüro ein, das auch in diesem Jahr von der Stiftung Digitale Spielekultur geleitet wurde. Bereits am Dienstag wurden die ersten Gewinner des gamescom awards in zahlreichen Jury-Kategorien bekannt gegeben.