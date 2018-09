Exploration-Survival The Long Dark ab sofort für PlayStation 4 und Xbox One im Handel erhältlich

Das Team von Hinterland Studio verkündete heute gemeinsam mit Publisher Skybound Games den Verkaufsstart der physischen Boxed Edition des von der Kritik gelobten Spiels The Long Dark für PlayStation 4 und Xbox One. Das Spiel ist ab sofort auch in Deutschland, Österreich und Schweiz online sowie im Handel im Vertrieb über NBG erhältlich.

Jede Retail Box von The Long Dark beinhaltet einen Code um den originalen Soundtrack des Spiels herunterzuladen, sowie ein limitiertes Feld-Tagebuch. In dem Tagebuch, das von einem nicht namentlich genannten Überlebenden auf Great Bear Island geschrieben wurde, befindet sich eine Karte der Insel, sowie reichlich freier Platz, um die Aktivitäten des Tages zu protokollieren – der perfekte Begleiter für jeden Überlebenden der Apokalypse. Zusätzlich erhält jeder Käufer der Retail Box automatisch und ohne zusätzliche Kosten Zugang zur heiß erwarteten Episode 3, die Ende 2018 erscheinen wird, sowie den Episoden 4 und 5 (geplante Veröffentlichung in 2019).

In The Long Dark müssen Spieler nach einem mysteriösen geomagnetischen Desaster in einer weitläufigen, gefrorenen Wildnis überleben. Technologie funktioniert nicht mehr, so dass die Menschheit wieder auf eine frühere Existenzstufe zurückgesetzt wird und die Spieler der kalten, riesigen Wildnis aussetzt, wo sie sich gegen alle Gefahren von Mutter Natur behaupten müssen. Spieler erfahren im episodischen WINTERMUTE Modus mehr über die Geschichte des Spiels, können ihr Glück im Open World Permadeath Survival Modus versuchen oder Aufgaben im Challenge Modus meistern. Gleichzeitig müssen sie immer ihre Grundbedürfnisse wie Wärme, Schlaf, Essen und Trinken im Auge behalten, Verletzungen oder Krankheiten abwehren und sich mit der tödlichen Flora und Fauna auseinandersetzen.

The Long Dark erfreut sich großer Beliebtheit, Spieler auf allen verfügbaren Plattformen geben dem Spiel ein Rating von 90% oder mehr. 2018 gewann der Titel zwei Webby Awards in den Kategorien “Best Writing” und “Best Strategy Simulation”.