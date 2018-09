Game of Thrones: Iron From Ice (für PC)

Game of Thrones von Telltale Games ähnelt der HBO-Show nur allzu gut und etabliert einige Lehren, die die Fans der Serie längst angenommen haben. Das Reich von Westeros ist grausam und hart, und sehr wenig ist heilig, wenn Adel und verrückte Menschen Macht ergreifen. Es gibt eine offensichtliche Geschichte und ein Gewicht für die Ereignisse, die bis zum Beginn von Iron From Ice führen, das für Neuankömmlinge einschüchternd sein kann, aber der Kern des Konflikts ist mehr zentralisiert und prägnant. Trotz ein paar visuellen Problemen und schlammigen Entscheidungen gibt es in Telltales Interpretation der Game of Thrones-Welt ein großes Potenzial. Wir haben das PC-Spiel getestet, aber der Titel ist auch auf PlayStation 4, Xbox One, Konsolen der letzten Generation und mobilen Geräten verfügbar. Falls Ihr Gerät dieses Spiel nicht unterstützt, können Sie trotzdem mit anderen Spielen Spaß haben und sogar Geld gewinnen, bei Buchmacher LeoVegas z.B. finden Sie bestimmt etwas nach Ihrem Geschmack.

A Song of Ice and Fire

Die menschlichen und politischen Elemente treiben die Handlung und den Konflikt in der Buchreihe „A Song of Ice and Fire“ voran, wobei die Fantasieelemente die Geschichte würzen und nicht eine kritische Rolle spielen. Dies überträgt sich auf das Fernsehprogramm und auf das Spiel von Telltales. Es gibt Bände von Familien und Häusern, Loyalitäten, Verrat und Geschichten, die die Hintergrundgeschichte prägen. Jemandem, der neu in der Serie ist, werden die Implikationen der Roten Hochzeit zum Beispiel nicht bekannt sein, oder warum der Frey-Haushalt eine Höhle von Rattengesichtspillen und Schurken ist.

Der Konflikt in Iron From Ice ist mehr als das in den Büchern dargestellte Ausmaß begrenzt und konzentriert sich stattdessen auf den Kampf innerhalb einer kleinen, aber wertvollen Familie, die in einem Konflikt zwischen Königen und Tyrannen gefangen ist. Das Spiel bezieht sich sicherlich auf Ereignisse aus den Büchern und der Show, wie die oben erwähnte Rote Hochzeit, aber das Drama ist konzentrierter und wird durch die Perspektive einiger ausgewählter Mitglieder des Forrester Haushalts erzählt.

Während die gesamte Kriegsführung auf den Kopf gestellt wird, müssen die nördlichen Häuser ihren Aufstand aufgeben und ihr Knie zum Eisernen Thron beugen. Die Familie Forrester erleidet den Verlust ihres Kopfes und ihres erstgeborenen Sohnes und lässt den jungen Ethan Entscheidungen für das Haus treffen. Gared Tuttle, Hausdiener von Forrester, zieht ungewollte Aufmerksamkeit von dem Haus Whitehill auf sich, was die Sache noch sclimmer macht. Als sich die Feinde auf das Forrester-Haus zubewegen, bittet die Familie in King’s Landing um Hilfe von Mira Forrester, in der Hoffnung, den König um Hilfe zu bitten. Die Geschichte wechselt zwischen den Szenarien von Gared, Ethan und Mira, während sich die Ereignisse entwickeln.

Ein vielversprechender Start

Das Game of Thrones-Universum ist perfekt für das Experimentieren mit Storytelling und Entscheidungen, vor allem weil die Konsequenzen in der Serie so schrecklichsein können und die Allianzen bestenfalls wacklig sind. Es gibt nichts Schrecklicheres als den Verrat, der Ihre gut durchdachten Pläne zerstört oder zu wissen, dass Ihre Entscheidungen und Pläne keinen Unterschied im Großen und Ganzen machen. Wir nehmen an, es ist nur natürlich, sich überwältigt und ohnmächtig zu fühlen, wenn Sie und Ihre Lieben in einen Konflikt geraten, der größer ist als Sie selbst. Wenn das das war, was Telltale anstrebte, dann haben sie es mit Iron From Ice ganz sicher getroffen. Wir freuens uns darauf zu sehen, wie die Serie ausgeht.