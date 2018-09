Just Dance World Cup 2019: Roadshows beginnen

Ubisoft gab heute die Stationen der Just Dance World Cup Roadshow bekannt, bei denen sich Fans offline für den Just Dance World Cup 2019 qualifizieren können. Nachdem die Online-Qualifikationsrunden beendet sind, bietet die Roadshow somit die letzte Gelegenheit an dem großen Tanzturnier teilzunehmen und sich einen Platz für das deutsche Just Dance-Finale zu sichern. Der Sieger dieses Finales reist Anfang 2019 nach Brasilien, um dort als bester deutscher Just Dance-Tänzer sein Können gegen andere internationale Finalisten unter Beweis zu stellen.

Nachdem der Startschuss der Offline-Qualifikationen auf der gamescom gefallen ist und viele begeisterte Spieler zum Tanzen brachte, stehen nun die weiteren Termine für den Wettbewerb fest. Die Roadshow führt quer durch Deutschland und bietet allen Just Dance-Fans, Tänzern und Musikliebhabern die Möglichkeit, sich einen der begehrten Plätze für das deutsche Just Dance-Finale zu sichern.

An jedem der Termine können Interessierte am Just Dance-Stand vorbeischauen und zweimal pro Tag am Wettbewerb teilnehmen. Sie müssen dazu ein Teilnahmeformular ausfüllen und die Punktekarte unterschreiben. Es zählen in dieser Roadshow-Qualifikationsrunde nur die Punkte, es gibt keine Jury. Die Roadshow-Qualifikationen werden auf der Xbox One mit Kinect und Just Dance 2018 gespielt.

Die Promoter teilen ihnen zufällig einen der fünf ausgewählten Songs zu:

Another One Bites The Dust (Alternate) – Queen

Instruction – Jax Jones ft. Demi Lovato & Stefflon Don

Risky Business – Jorge Blanco

Side to Side – Ariana Grande ft. Nicki Minaj

Das deutsche Finale findet am 09.12. in der BAMSchool in Köln statt. Dort treten insgesamt 16 Tänzerinnen und Tänzer gegeneinander an, um so zu ermitteln, wer Deutschland beim Just Dance World Cup 2019 in Brasilien repräsentieren wird.

Besucher der Roadshow dürfen sich zudem über eine Anspiel-Möglichkeit des kommenden Weltraum-Abenteuerspiels Starlink – Battle for Atlas freuen. An einigen Stationen können sich Besucher ein Bild vom innovativen Stecksystem der Modular Toys überzeugen. Die Roadshows finden an folgenden Terminen statt:

18.09. – Berlin Sony Center

Potsdamer Platz von 10:00 – 20:00 Uhr. 19.09. – Belantis Leipzig

Zur Weißen Mark 1, 04249 Leipzig von 10:00 – 17:00 Uhr 20.09. – Jump House Leipzig

Markranstädter Str. 8A, 04229 Leipzig von 10:00 – 20:00 Uhr 22.09. – Maritime Woche Bremen

Martinistraße 12-16, 28195 Bremen von 10:00 – 18:00 Uhr 23.09. – Weltkindertag Köln

Rheinuferstraße, Standnummer: 29 von 12:00 – 18:00 Uhr 25.09. – Rossmarkt Frankfurt

von 10:00 – 20:00 Uhr 26.09. – Konstablerwache Frankfurt

von 10:00 – 20:00 Uhr 28. – 30.09. – CentrO Oberhausen

Luise-Albertz-Platz, 46047 Oberhausen von 10:00 – 20:00 Uhr, am 30.09. nur bis 18:00 Uhr. 03. – 07.10. – Dortmunder Herbst Messe Westfalenhallen

Strobelallee 45, 44139 Dortmund, Games for Families, Halle 5 Stand A06 von 11:00 – 18:00 Uhr. 13. – 21.10. – Infa Hannover Messegelände

Hermesallee, 30521 Hannover, Games for Families, Halle 25 Stand C68 von 11:00 – 18:00 Uhr. 27.10. – 04.11. – Consumenta Nürnberg

Messezentrum 1, 90471 Nürnberg, Games for Families, Halle 7 Stand C03 11:00 – 18:00 Uhr 03.-04.11. – Spielraum Dresden*

