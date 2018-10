Star Trek Online: Age of Discovery ab heute für PC verfügbar

Gestern haben Perfect World Europe B.V. und Cryptic Studios bekanntgegeben, dass das erste Update für Age of Discovery jetzt für die PC-Version von Star Trek Online verfügbar ist. Die Veröffentlichung auf Konsole erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Ab heute können sich Spieler in das free-to-play MMORPG im Star Trek-Universum einloggen und brandneue Inhalte der beliebten CBS All Access-Fernsehserie Star Trek: Discovery erleben. Star Trek Online: Age of Discovery ist kostenlos über Arc und Steam verfügbar. So können sich Spieler und Star Trek-Fans die Wartezeit auf die zweite Serienstaffel im Frühjahr nächsten Jahres verkürzen und in Age of Discovery einen Sternenflottencaptain aus der Discovery-Zeitlinie erstellen, mit dem sie gemeinsam mit Kadett Sylvia Tilly, gesprochen von Mary Wiseman, gegen die Klingonen kämpfen.

Das heutige Update markiert den Anfang von Age of Discovery, zukünftige Updates werden den Spielern von Star Trek Online weitere Inhalte aus Star Trek: Discoverybringen: Am 8. November können Captains am ersten Spezial-Einsatzkommando teilnehmen, das in der berühmten Schlacht am Doppelstern stattfindet. Danach werden Spieler während des Jubiläumsereignisses von Star Trek Online nächstes Jahr den geheimnisvollen Waldplaneten Pahvo aus der Discovery-Episode „Algorithmus“ erkunden können.

Auch für neue Spieler lohnt es sich jetzt mit Star Trek Online zu beginnen, denn Age of Discovery schaltet Levelanforderungen für alle Handlungsinhalte des Spiels frei und bietet einen modernisierten Missionsfluss für neue Spieler, während aktive Captains ein System für zufällige Einsatzkommandos, eine zusätzliche Rufklasse und weitere neue Features erhalten.

Age of Discovery beginnt im Jahr 2256, kurz nach dem die Schlacht am Doppelstern die Vereinigte Föderation der Planeten in einen wilden Krieg gegen die Klingonen verwickelt hat. Frisch aus der Sternenflottenakademie schließen sich die Spieler mit anderen Kadetten und Sylvia Tilly (gesprochen von Mary Wiseman) für ihre allererste Mission zusammen. Ein grausamer Angriff der Klingonen unterbricht ihren Jungfernflug, als sie von J’Ula, der Matriarchin des Hauses Mo’Kai und Schwester von T’Kuvma, überfallen werden. J’Ula stammt aus der IDW-Comicserie Star Trek Discovery – The Light of Kahless und ist brillant, gerissen und opportunistisch, und sucht mit allen möglichen Mitteln nach den Geheimnissen der Föderation. Der Widerstand gegen J’Ula wird Sternenflottencaptains auf eine unvergessliche Reise auf der U.S.S. Glenn mitnehmen und zu berühmten Schauplätzen aus Star Trek: Discovery führen, von der Sternenbasis 1 im Föderationsraum bis zu den Dilithiumminen auf Corvan II. Captains werden dabei auch auf bekannte Gesichter treffen, zum Beispiel Thy’kir Shran (gesprochen von Jeffrey Combs), Sohn von Thy’lek Shran aus Star Trek: Enterprise.

Mit der Veröffentlichung des heutigen Updates können Star Trek-Fans ein Teil von Star Trek: Discovery werden, indem sie einen neuen Sternenflottencaptain der Discovery-Ära erstellen und an einem brandneuen Starterlebnis teilnehmen. Das Update bringt außerdem zwei neue Discovery-Episoden für alle Charaktere, ein neues Einsatzkommando über die Verteidigung von Sternenbasis 1 und ein überarbeitetes Missionslogbuch, um neuen Spielern zu helfen, die Haupthandlung des Spiels zu erleben. Die vollständige Liste der Features von Age of Discovery enthält:

Spielbare Föderationsfraktion der Discovery-Ära – Spieler können einen brandneuen Föderationscaptain der Discovery-Ära erstellen, ein neues Tutorial erleben und die Sternenflotte im Jahr 2256 erkunden, kurz nach der Schlacht am Doppelstern.

– Spieler können einen brandneuen Föderationscaptain der Discovery-Ära erstellen, ein neues Tutorial erleben und die Sternenflotte im Jahr 2256 erkunden, kurz nach der Schlacht am Doppelstern. Zwei neue Episoden – Spieler aller Fraktionen können zwei neue Episoden spielen, in denen sie die Klingonen von der Übernahme der U.S.S. Glenn abhalten und die Sternenbasis 1 gegen einen Angriff durch das klingonische Haus D’Ghor verteidigen müssen.

– Spieler aller Fraktionen können zwei neue Episoden spielen, in denen sie die Klingonen von der Übernahme der U.S.S. Glenn abhalten und die Sternenbasis 1 gegen einen Angriff durch das klingonische Haus D’Ghor verteidigen müssen. Neue Einsatzkommandos – Wartelisten in Star Trek Online werden zu „Einsatzkommandos“ umbenannt. Age of Discoverys neuestes Einsatzkommando wird Spieler in das Jahr 2256 zurückversetzen, um die historische Verteidigung von Sternenbasis 1 zu simulieren.

– Wartelisten in werden zu „Einsatzkommandos“ umbenannt. neuestes Einsatzkommando wird Spieler in das Jahr 2256 zurückversetzen, um die historische Verteidigung von Sternenbasis 1 zu simulieren. Zufällige Einsatzkommandos – Alle, die sich über dieses System für ein zufälliges Einsatzkommando anmelden, werden mit einem großen Bonus belohnt, zusätzlich zu den normalen Abschlussbelohnungen.

– Alle, die sich über dieses System für ein zufälliges Einsatzkommando anmelden, werden mit einem großen Bonus belohnt, zusätzlich zu den normalen Abschlussbelohnungen. Modernisiertes Missionslogbuch – Das Missionslogbuch wurde für alle Fraktionen der Föderation modernisiert, um es neuen Spielern zu erleichtern, die Hauptgeschichte von Star Trek Online abzurufen. Dies betrifft auch Einsatzkommandos, die nun früher freigeschaltet werden.

– Das Missionslogbuch wurde für alle Fraktionen der Föderation modernisiert, um es neuen Spielern zu erleichtern, die Hauptgeschichte von abzurufen. Dies betrifft auch Einsatzkommandos, die nun früher freigeschaltet werden. Zusätzliche Rufklasse – Alle Ruffraktionen werden auf Klasse 6 erweitert und erhalten Upgrades für bestehende Belohnungen und einige neue.