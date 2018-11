eNgage – 100% natürliche Fokus Drinks für Gamer – Gewinnspiel

Mit eNgage und diseNgage bietet GG United die ersten 100%-ig natürlichen Fokus Drinks speziell für Gamer. Entwickelt von Gamern für Gamer.

„Ich arbeite schon lange in der Getränkeentwicklung und wollte als leidenschaftlicher Gamer einen Drink, der mir mehr bietet als nur Energy. So kamen wir auf die Idee, zwei Fokus Drinks zu entwickeln, die gezielt die Bedürfnisse beim Zocken erfüllen, dabei richtig lecker sind und natürlichen Fokus und Power an der Konsole oder dem Rechner ermöglichen – alles unter dem Motto „Level up your mind“, so Sascha Resch von eNgage.

Der Fokus Drink eNgage steigert die Konzentration, fördert die innere Ruhe und sorgt dadurch für einen konstanten Fokus beim Spielen. Spezielle Inhaltsstoffe, wie Phytolin, haben positive Auswirkungen auf die Durchblutung des Gehirns sowie die Lern- und Denkprozesse. Phytolin, ein Extrakt aus dem Zuckerrohr, verlangsamt die Aufnahme von Glucose ins Blut und verteilt die Energie von eNgage über eine längere Zeit. Somit erleidet man beim Spielen keinen „Crash“ und bleibt länger fokussiert. Zusätzlich verwendet eNgage sauberes, natürliches Koffein der grünen Kaffeebohne. Anders als andere Getränke, die das Koffein bis an das Limit bringen, wird bei eNgage Koffein in geringeren, optimierten Mengen für beste Performance verwendet.

Neben bestem Geschmack und besonderer Wirkungsweise gilt bei eNgage vor allem eines: „Keep it natural“. eNgage vertraut in die Kraft der Natur und verzichtet komplett auf künstliche Inhaltsstoffe. Nur natürliche Zutaten wie Açai Beeren, Cranberry, Maca Wurzel, Phytolin, Ginkgo Biloba und grüne Kaffeebohnen werden in dem Fokus Drink verwendet.

Eine genauso starke Wirkung hat auch der zweite Fokus Drink diseNgage. Neben einem etwas herberen Geschmack, hat er durch die Zugabe von Panax Ginseng zusätzlich noch eine stressmildernde Wirkung. Die asiatische Wurzel, auch Kraftwurz genannt, ist ideal, um einen kühlen Kopf zu bewahren und lange fokussiert zu bleiben. Auch diseNgage enthält spezielle Inhaltsstoffe, die die Energieaufnahme ins Blut verlangsamen, und somit einem Energie-Crash vorbeugen. Er ist ebenfalls 100% natürlich und besteht aus natürlichen Säften und weiteren Inhaltsstoffen, wie Gingko und Maca, die für ihre konzentrationsfördernden Eigenschaften bekannt sind.