Star Trek Online: Neues Update Mirror of Discovery erscheint im Januar

Perfect World Europe B.V., ein führender Publisher von free-to-play MMORPGs, und Cryptic Studios geben heute bekannt, dass Star Trek Online seine Reise ins Universum der Serie Star Trek: Discovery am 23. Januar mit dem neuen Update Mirror of Discovery fortsetzt. Dieses erscheint auf PC.

Diesen Monat ist es neun Jahre her, dass Cryptic Studios das free-to-play MMORPG veröffentlichte, in dem Spieler aus aller Welt das berühmte Universum von Star Trek erkunden können. Das Entwicklerteam feiert diesen Meilenstein mit Star Trek Online: Mirror of Discovery, dem neuesten Kapitel von Age of Discovery, einer sich stets fortsetzenden Saga, die auf der Serie Star Trek: Discovery basiert.





In dieser neuen Erweiterung, treffen die Fans auf Captain Killy (synchronisiert von der Originalschauspielerin Mary Wiseman), der Spiegeluniversum-Version von Kadett Sylvia Tilly und skrupellose Anführerin der I.S.S. Discovery des Terranischen Imperiums. Die Spieler erfahren, was mit Killy und ihrer Crew passierte, als ihr terranisches Schiff in das Hauptuniversum gelangte. Außerdem bietet diese Erweiterung eine Vielzahl neuer Inhalte, zwei neue Discovery-Episoden, Herausforderungen zum Jubiläum und Neuerungen im Aufgabensystem des Spiels.

Mirror of Discovery spielt im Jahr 2410, circa 150 Jahre nachdem in der Serien Star Trek: Discovery die U.S.S. Discovery und ihre Crew unerklärlicherweise in das Spiegeluniversum katapultiert wurden, während ihr Gegenstück, die I.S.S. Discovery, mutmaßlich zur selben Zeit von den Klingonen zerstört wurde. Die Spieler reisen zum Waldplaneten Pahvo, als durch einen Ionensturm einige zeitreisende Überlebende der I.S.S. Discovery auftauchen. Unter ihnen ist die berüchtigte Sylvia „Killy“ Tilly, die es durch skrupellos Morde zum Captain des Schiffes gebracht hat. Da die echte Killy in der Serie nie zu sehen war, sondern lediglich der in ihre Rolle geschlüpfte Fähnrich Sylvia Tilly aus dem Hauptuniversum auftrat, ist dies ist ein spannender Moment für Fans von Star Trek: Discovery. Mirror of Discovery gibt den Spielern die Möglichkeit, die Schlächterin von Sona Prime persönlich zu treffen, während sie aufdecken, was wirklich mit dem legendären terranischen Schiff der Crossfield-Klasse passiert ist.

All dies spielt sich innerhalb der zwei neuen Episoden „Para Pacem“ und „Der Schein von Kommunikation“ von Star Trek Online ab. In diesen Missionen können Captains aller Fraktionen die mysteriöse Waldwelt von Pahvo erkunden, während sie versuchen, Captain Killy von der Zerstörung des Planeten abzuhalten.

Mirror of Discovery bringt außerdem zur Feier des 9. Jubiläums von Star Trek Online die Omegamolekülstabilisierung zurück. Spieler können die in der gesamten Galaxie verstreuten Omegapartikel sammeln, um sich das neue vulkanische K6-Scoutschiff aus Star Trek: Discovery zu verdienen. Das Update führt zudem die neuen „Persönlichen Aufgaben“ ein, die den Spielern tägliche Herausforderungen stellen, um accountweite Leistungsboni zu erhalten. Eine vollständige Liste aller Features wird es am 23. Januar mit der Veröffentlichung von Mirror of Discovery auf PC geben.

Die zweite Staffel von Star Trek: Discovery startet am 17. Januar auf CBS All Access.