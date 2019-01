Forever Forest ab sofort exklusiv für Nintendo Switch erhältlich

Fictive Studios und Mad About Pandas geben bekannt, dass das Ergebnis ihrer kreativen Zusammenarbeit, Forever Forest, heute exklusiv für Nintendo Switch erscheint. Forever Forest ist eine einzigartige Mischung aus Erkundung, Überleben, Action und Rollenspiel mit reduziertem, intuitiven Gameplay.

Forever Forest ist eine Reise, in der es nicht nur darum geht, den mystischen Wald von einer langen Dunkelheit zu befreien, sondern auch sich selbst zu finden. Auf seinem Weg begegnet der Spieler zahlreichen Kreaturen, die sich ihm in den Weg stellen und mit individuellen Taktiken besiegt werden müssen, um immer tiefer in den Wald vordringen zu können. Von den Gegnern ergattert der Held mächtige Masken, mit denen der Charakter sich spezialisieren kann und so im Laufe des Spiels immer neue Fähigkeiten erhält.





