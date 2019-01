GameStop und Square Enix lassen anspielen – Kingdom Hearts III-Tour durch Deutschland

GameStop und Publisher Square Enix schicken das neue Spiel Kingdom Hearts III (PS4, Xbox One) pünktlich zu seinem Release (29. Januar 2019) auf große Tour durch Einkaufszentren in deutsche Metropolen.

Um den Release herum können Kunden in den Einkaufszentren das Spiel anzocken und so selbst den Spaß erleben in die abenteuerliche und verrückte Disney-Welt von Donald Duck und neuen Disney-Pixar-Kultcharakteren einzutauchen. Zusätzlich beschenkt GameStop jeden Gamer, der mit einem Flyer von den Spielstationen in den nahegelegenen GameStop-Store kommt mit einem Leuchtschlüsselanhänger zum Game – solange der Vorrat reicht.





Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Die Daten zur Kingdom Hearts III–Tour:

24.01. bis 26.01.: Berlin – Mall of Berlin

28.01. und 29.01.: Hamburg – Europapassage

31.01. bis 02.02.: Oberhausen – Centro

04.02. und 05.02.: Stuttgart – Milaneo

07.02. bis 09.02.: Dresden – Altmarkt-Galerie

11.02. und 12.02.: München – Pep München

Über KINGDOM HEARTS III

Kingdom Hearts spielt in einer Vielzahl von Disney- und Pixar-Welten und folgt der Reise von Sora, einem Jungen, der der unwissende Erbe einer beeindruckenden Macht ist. Mit Donald Duck und Goofy an seiner Seite will er die böse Macht, bekannt als die Herzlosen, daran hindern, das Universum einzunehmen. Durch die Macht der Freundschaft verbünden Sora, Donald und Goofy sich mit alten und neuen Disney-Pixar-Kultcharakteren, um gewaltige Herausforderungen zu überwinden und gegen die Dunkelheit zu bestehen, die ihre Welten bedroht.

Alle Besucher, die das Spiel im Rahmen der Kingdom Hearts III-Tour in den Einkaufszentren anspielen, können zusätzlich bei GameStop an einem fantastischen Gewinnspiel teilnehmen: Als Hauptpreise winken eine PS4 Pro 1 TB und eine Xbox One X.

Das Spiel Kingdom Hearts III erscheint am 29. Januar 2019 auf der PlayStation4 sowie Xbox One und kostet in der Standard-Edition 69,99 EUR (CHF 79.90). Zusätzlich bietet GameStop noch ein attraktives PS4-Bundle (exklusiv bei GameStop), die Kingdom Hearts III Deluxe Edition (PS4, Xbox One) sowie zahlreiche Kingdom Hearts Figuren bei ZiNG Pop Culture.