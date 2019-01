Sind Online Casinos für Gamer geeignet?

Viele Gamer spielen Computer- und Videospiele in erster Linie, um Unterhaltung zu erleben und in spannende Welten gezogen zu werden. Es ist ein Zeitvertreib, der durch das Aufkommen von eSports-Events teilweise sogar zum Vollzeit-Job werden kann.

Auch Online Casinos versprechen spannende Unterhaltung und locken mit der Möglichkeit auf tolle Gewinne an den Slotmaschinen, Roulette- und Blackjack-Tischen. Aber ist es wirklich das, was Spieler von Videogames suchen? Oder viel eher ein gefährliches Spiel mit dem Feuer?

Geld gewinnen oder Spaß haben?

Der große Unterschied zwischen Videospielen und Spielen im Casino ist, dass es im Casino natürlich um Geld geht. Hier kann man einerseits Geld gewinnen – aber eben auch Geld verlieren. Bei Videospielen sieht es ein bisschen anders aus. Dort kauft man sich das Spiel normalerweise und gibt somit Geld aus. Oder man benutzt es kostenlos, um dann durch Bezahlangebote dazu animiert zu werden, für die Entwicklungskosten un den Profit des Entwicklers mit aufzukommen. So gesehen, ist man beim Online Casino auf den ersten Blick günstiger dran. Aber natürlich ist das nicht das einzige, was Online Casinos von Videospielen unterscheidet. Denn ob das Spielen in einem Online Casino so günstig bleibt, ist eine komplett andere Geschichte.

Eine Frage der Spielsucht

Denn auch der Suchtfaktor ist ein anderer. Während es nicht von der Hand zu weisen ist, dass manche Gamer so sehr von ihren Spielen begeistert sind, dass man es schon fast mit einer Sucht vergleichen könnte, ist dies natürlich noch sehr weit von einer Glücksspielsucht entfernt. Darüber hinaus ist das einzige, was bei einer Videospielabhängigkeit verloren geht, Zeit. Die Glückspielsucht hingegen setzt nicht nur die eigene Zeit aufs Spiel, sondern eben auch das eigene Einkommen und Vermögen. Und im schlimmsten Fall auch das von anderen, unbeteiligten Personen. So gesehen sind Glücksspiele um einiges gefährlicher als normale Videospiele.

Casinospiele benötigen selten Können

Der größte Unterschied liegt aber vermutlich darin begründet, dass Videospiele Geschick, Talent und Strategien erfordern. Das Spielen im Casino hingegen basiert in aller erster Linie auf dem Zufallsprinzip. So drückt man bei einem Spielautomaten normalerweise lediglich einen Knopf, der einen Zufallszahlengenerator auslöst. Diese Zufallszahlen werden dann bestimmten Symbolen auf einer Slotmaschine zugeordnet und daraus ergibt sich die Kombination, die für einen Gewinn oder einen Verlust sorgt. Allein dieser Unterschied ist für viele Gamer Grund genug, um sich von Online Casinos fernzuhalten. Denn letztlich kann man genauso gut einen Münzwurf veranstalten. Dieser hat vielleicht sogar noch etwas mehr mit Geschick und Talent zu tun, als das Spielen einer Slotmaschine.

Dabei ist es unbestritten, dass es auch manche Spiele im Casino gibt, die vom eigenen Können abhängen. Hierzu gehört zum einen Blackjack, bei dem es darum geht eine höhere Hand zu haben als der Dealer, gegen den man antritt. Dabei aber nicht die 21 zu überschreiten. Hier gilt es also darum, geschickt Karten aufzunehmen und rechtzeitig mit dem Karten aufnehmen aufzuhören, um nicht über 21 zu gelangen. Gerade Anfänger nehmen häufig zu viele Karten, um so nah wie möglich an diese Zahl zu gelangen und müssen somit das Spiel verlassen. Trotzdem ist dies natürlich nicht mit dem komplexen Geschehen in einem Videospiel vergleichbar.

Ein weiteres Spiel das im Online Casino gewisse Fähigkeiten voraussetzt, ist Poker. Auch hier geht es einerseits natürlich um das Glück oder Pech, wenn die Karten verteilt werden. Andererseits aber auch um eine Strategie, wie man gegen andere Spieler antreten kann, um diese beispielsweise aus dem Spiel zu bluffen. Aber auch hier gilt, dass trotz hoher Gewinnmöglichkeiten kein echtes Videospielfeeling aufkommt.

Grundsätzlich lohnt es sich daher als begeisterter Videogamer diejenigen Spiele auszuwählen, die einem selbst am meisten Spaß machen. Das Spiel im Online Casino hingegen ist und bleibt ein Glücksspiel und wird trotz beeindruckender Grafiken und nervenaufreibender Gewinnmöglichkeiten nicht wirklich mit dem Spiel Spaß von Videogames mithalten können.