Monster Energy Supercross – The Official Videogame 2 erscheint am 8. Februar

Milestone hat die Veröffentlichung von Monster Energy Supercross – The Official Videogame 2 angekündigt: Ab heute ist das Spiel für Vorbesteller der digitalen Special Edition im Early Access erhältlich und erscheint am 8. Februar für PlayStation 4, Xbox One, Windows PC/STEAM und Nintendo Switch.

In Monster Energy Supercross – The Official Videogame 2 steht der Spieler im Mittelpunkt – mit einem überarbeiteten Karriere-Modus, erweiterten Streckeneditor, zusätzlichen Trainingsmöglichkeiten, Gegenständen für die Individualisierung und verbesserter Spielbarkeit.





Leben wie ein Champion

Das Leben eines Supercross-Champions findet nicht nur auf der Piste statt. Der neue Karrieremodus in Supercross 2 bietet den Spielern eine spannende und fortschrittliche Spielerfahrung – auf und abseits der Rennstrecken. Spieler können den eigenen Ruhm steigern und die Herzen der Fans erobern, um die größten Sponsoren anzuziehen, Erfahrungen zu sammeln und so weitere Inhalte freizuschalten. Wie bei den wirklichen Rennmeisterschaften müssen auch die Rivalitäten zu anderen Fahrern gepflegt werden.

Verbesserte Spielbarkeit

Der Spielablauf wurde komplett neu erstellt, um noch akkurater und realistischer zu sein. Die neue Advanced Inertial Response erlaubt eine bessere Steuerung während der Sprünge, wodurch Scrubs und Whips frei ausgeführt werden können. Durch die Real Terrain Collision-Technologie ist der Boden diesmal viel detaillierter und natürlicher, was sich auf das Verhalten der Bikes in den verschiedenen Teilen der Strecke auswirkt. Um das Spiel für neue Spieler zugänglicher zu machen, hilft die neue Dynamic Flow Aid bei Sprüngen und Landungen, die ideale Linie zu treffen.

Zahllose Strecken, endloses Gameplay

Der Streckeneditor ist nun einfacher zu bedienen und bietet zusätzliche Möglichkeiten – mit den verschiedenen Bauteilen können aufregende Strecken erstellen werden, um ein ganz eigenes Gameplay zu ermöglichen. Die von Spielern erstellten Kurse können mit Freunden und der Community geteilt werden – für eigene, individuelle Rennen und Meisterschaften. Das neue, geführte Tutorial hilft den Spielern, ihre Strecken einfacher und schneller zu erstellen.

Einen eigenen Stil erschaffen

Die Möglichkeiten zur Individualisierung erreichen in Monster Energy Supercross – The Official Videogame 2 ein neues Niveau. Spieler können ihren Fahrer mit über 3.000 individualisierbaren Gegenständen und Optionen gestalten – von seinem Äußeren hin bis hin zu einer langen Liste mit Kleidungsstücken, die während der Rennen getragen werden können. Für die Strecke gibt es zudem über 300 mechanische Teile, damit das Bike stets das richtige Feeling rüberbringt. Wer es sich verdient hat, kann seinen Erfolg zudem mit seinen bevorzugten Emotes feiern, die während des Spiels freigeschaltet werden.

Die Stars der offiziellen Saison 2018

Diesmal sind über 80 offizielle Fahrer der Saison 2018 mit von der Partie – unter ihnen einige der berühmtesten Fahrer der Welt, wie der amtierende Champion der 450SX-Klasse, Jason Anderson, Marvin Musquin und zum ersten Mal Eli Tomac. Alle Fahrer werden dank der verbesserten Technologie für Gesichtsscans akkurat dargestellt. Die bei der Veröffentlichung verfügbaren 17 Strecken umfassen neben den neuen NRG- und Raymond James-Stadien die bekanntesten und angesehensten Stadien Amerikas und geben die innovativen Strecken und die unglaubliche Atmosphäre eines Supercross-Rennens perfekt wieder – einschließlich der bekannten pyrotechnischen Effekte und Wiederholungen im TV-Stil.

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 2 gibt den Spielern die Gelegenheit, in die Rennstiefel eines offiziellen Supercross-Champions zu steigen, und in das spannende Leben eines Profi-Athleten in der am härtesten umkämpften und angesehensten Motorrad-Offroad-Rennmeisterschaft der Welt zu tauchen.

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 2 erscheint am 8. Februar 2019 für PlayStation®4, Xbox One, Windows PC/STEAM und Nintendo Switch.