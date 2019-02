Der Bee Simulator – Sei die Biene!

VARSAV Game Studios und Bigben geben die Unterzeichnung einer Vereinbarung für Publishing und Vertrieb von Bee Simulator bekannt. Der Titel wird Ende 2019 auf Konsolen und PC erscheinen.

In Bee Simulator wechseln Spieler die Perspektive und schlüpfen in die Rolle einer Biene, sammeln Pollen und interagieren mit anderen Bienen, der Königin sowie anderen Tierarten. Sie können nach Belieben den Honey Park, eine vom Central Park inspirierte Welt, erkunden, während sie durch Haupt- und Sekundärmissionen zu der Biene werden, die ihren Schwarm retten kann.





„Wir freuen uns, für die Veröffentlichung von Bee Simulator mit einem so erfahrenen Publisher wie Bigben zusammenarbeiten zu können. Bee Simulator bietet eine einzigartige Spielerfahrung, die eine Simulation mit lehrreichen Elementen verbindet. Vorrangig geht es natürlich ums Vergnügen und die Spieler schlüpfen hierzu in die Rolle einer Biene – doch sie können auch eine Menge über die Beziehung zwischen den Bienen und der Natur lernen. Dies könnte sogar so weit führen, dass Spieler ihre Ansichten über die Zeitaufteilung zwischen Arbeit, Leben und der Umwelt verändern. In den kommenden Monaten veröffentlichen wir weitere Details über das Spiel“, so Lukasz Rosinski, Mitgründer und CEO der VARSAV Game Studios.

„Es ist uns ein Vergnügen, mit VARSAV Game Studios bei diesem Titel zusammenzuarbeiten. Wir waren sofort von der Leidenschaft des Studios beeindruckt, das bereits seit mehreren Jahren an diesem innovativen Titel mit Mainstream-Appeal arbeitet. Als führender Publisher von AA-Videospielen ist es Teil unserer Tätigkeit, kreative Projekte zu erkennen, die vollkommen neue Erfahrungen bieten – für Erwachsene und jüngere Spieler gleichermaßen. Und genau das ist es, was Bee Simulator tut“, so Benoît Clerc, Head of Publishing bei Bigben.

Bee Simulator wurde bereits auf führenden Videospiel-Messen präsentiert und konnte ein breites Publikum anziehen. Durch die Partnerschaft der beiden Unternehmen erhält Bee Simulator nun eine weltweite Unterstützung.