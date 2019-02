Home Invasion in VR – Intruders: Hide and Seek jetzt verfügbar

Daedalic Entertainment und die spanischen Entwickler von Tessera Studios haben heute den VR-Psychothriller Intruders: Hide and Seek für PlayStation VR veröffentlicht. Intruders: Hide and Seek ist bereits Preisträger mehrerer Auszeichnungen wie dem Playstation Talent Award, SXSW Best Gaming Pitch Award und F&S Premio Titanium Award.





Intruders: Hide and Seek nutzt die Stärken des VR-Genres voll aus, um den Spieler hautnah in ein mysteriöses Geiseldrama inmitten einsamer Wälder hineinzuversetzen. Durch die Augen des jungen Ben erlebt man, wie drei geheimnisvolle Einbrecher die eigene Familie in ihrem entlegenen Ferienhaus bedrohen. Als hilflosem Jugendlichen bleibt Ben nichts anderes übrig, als allein die Flucht zu ergreifen und sich vor den Eindringlingen zu verstecken. Wenn er ihr Geheimnis aufdecken und seine Familie befreien will, muss er seine Anwesenheit um jeden Preis vor den Bösewichten geheim halten.

Durch die VR-Darstellung wird das Gefühl, im Körper des jungen Ben unkontrollierbaren Mächten ausgesetzt zu sein, direkt auf den Spieler übertragen. Nur, wer Angst und Beklemmung überwinden kann und die Nerven behält, hat in Intruders: Hide and Seek eine Chance.

Key Features:

Ein realistisches und nervenaufreibendes Geiseldrama

Einzigartige Immersion dank Playstation VR: der Spieler schaut durch die Augen des dreizehnjährigen Ben

Die nächsten Schritte müssen wohlüberlegt sein, denn sie könnten die letzten sein

Vier Stunden aufregender und atemberaubender Nervenkitzel

Ende 2019 erscheint Intruders: Hide and Seek auch auf Steam mit VR-Unterstützung.