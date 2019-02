Far Cry New Dawn ab sofort erhältlich

Ubisoft veröffentlichte heute mit Far Cry New Dawn den neuesten Teil der preisgekrönten Far Cry-Reihe. Far Cry New Dawn entführt die Spieler in eine atemberaubend bunte post-apokalyptische Welt und ist ab sofort für PlayStation 4, die Xbox One-Gerätefamilie inklusive Xbox One X und Windows PC erhältlich.





Entwickelt von Ubisoft Montreal mit Unterstützung von Ubisoft Shanghai, Ubisoft Kiew und Ubisoft Bukarest, ist Far Cry New Dawn ein First-Person-Shooter in einer völlig offenen Welt. Die eigenständige Fortsetzung von Far Cry® 5 versetzt die Spieler in eine postapokalyptische Welt, in der sie einer doppelten Bedrohung begegnen werden – den Zwillingen Mickey und Lou. Spieler haben eine große Auswahl an zwei- und vierbeinigen Begleitern, können aber auch einen Freund für Koop-Spiele rekrutieren, um unvergessliche Far Cry-Momente zu erleben, in denen alles passieren kann.

Siebzehn Jahre nach einem globalen Atomunglück, das die Welt dramatisch verändert hat, versetzt Far Cry New Dawn die Spieler in eine atemberaubend schöne und gefährliche Umgebung, die von der Natur zurückgewonnen wurde und von einem pulsierenden Superbloom geprägt ist. Als Sicherheitschef eines Mannes namens Thomas Rush werden Spieler in Hope County eintreffen, um den Überlebenden der Atomkatastrophe zu helfen, gegen eine marodierende Gruppe von Straßenräubern anzutreten. Die neuen Schurken, die Zwillinge Mickey und Lou, wuchsen in der gesetzlosen postapokalyptischen Welt auf, und ihre einzige Philosophie ist es, für den heutigen Tag zu leben. Jede von ihnen mit ihrem eigenen Ansatz, bilden die Zwillinge sowohl das Gehirn als auch die Muskeln, um die Straßenräuber zu führen und die Probleme zu lösen, mit denen sie konfrontiert sind…. auf ihre ganz eigene Art und Weise.

Die Spieler müssen den Überlebenden helfen, stärker zu werden, indem sie die Basis, genannt Prosperity, aufwerten. Im Laufe des Spiels können die Spieler diese Heimatbasis aufrüsten, um mächtigere Waffen und Ausrüstungsgegenstände herzustellen und sich durch Far Cry New Dawns „Light RPG“-Gameplay-Mechanik gegen höherrangige Feinde behaupten. Auf dem Weg dorthin werden die Spieler auf eine Mischung aus neuen und vertrauten Gesichtern treffen, darunter die neuen pelzigen Begleiter Timber der Akita und Horatio das Wildschwein. Erstmals in der Serie können sich die Spieler auch auf Expeditionen an einzigartige Orte in ganz Amerika wagen um dort wertvolle Ressourcen zu sammeln und schnell wieder zu entkommen.