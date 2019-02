Warhammer: Chaosbane – Informationen zum Erscheinungsdatum und Vorbestellung

Bigben und Eko Software geben bekannt, dass Warhammer: Chaosbane ab sofort vorbestellt werden kann. Warhammer: Chaosbane erscheint am 31. Mai 2019 in der Magnus-Edition und am 4. Juni in der Klassik-Edition für Playstation 4, Xbox One und PC.

Warhammer: Chaosbane wird in zwei Editionen erhältlich sein: der Magnus– und der Klassik-Edition. Erstere enthält einen Season Pass sowie das Deluxe Pack. Diese umfassen neue Quests, drei DLCs, ein Pet-Pack, ein Emote-Pack und einen Gold Boost. Die Retail-Version der Magnus-Edition wird zudem in einem exklusiven Leatherbook geliefert. Vorbesteller erhalten darüber hinaus einen XP-Bonus sowie das Helm-Pack.





Die Klassik-Edition bringt als Bonus exklusiv für Vorbesteller die Kombination aus XP-Bonus und Helm-Pack* mit.

In Warhammer: Chaosbane bietet jede Klasse dem Spieler ihre eigenen Fähigkeiten und einzigartiges Gameplay. Im kooperativen Spiel – online oder lokal – mit bis zu vier Spielern sind Strategie und Synergie unverzichtbar, um die Horden des Chaos zu bezwingen. Spieler können die Blutlust entfesseln, eine einzigartige Spielmechanik von Warhammer: Chaosbane – eine verheerende Kraft, durch die sich das Ergebnis eines Gefechts entscheidend verändern kann.

Als erstes Action-RPG in der Welt der Warhammer Fantasy-Gefechte lässt Warhammer: Chaosbane die Spieler in die Zeit nach dem Großen Krieg gegen das Chaos eintauchen, einen blutigen Konflikt der Geschichte der Alten Welt, der das Imperium der Menschen verwüstete. Dabei verkörpern sie einen Menschen, einen Hochelfen, einen Waldelfen oder Zwerg und entdecken bekannte Schauplätze des Warhammer Fantasy Battles-Universums, die bereits die Fantasie von Millionen Fans auf der ganzen Welt angeregt haben.

Warhammer: Chaosbane bietet zwei Betaphasen – eine im März, eine im April. Diese sind ausschließlich Spielern zugänglich, die das Spiel in der digitalen Version vorbestellt haben. Neben dem exklusiven Zugang erhalten sie einen Erfahrungsbonus für den gesamten Fortschritt des Charakters sowie ein Paket mit vier legendären Truhen.

Warhammer: Chaosbane erscheint als Magnus-Edition am 31. Mai und in der Klassik-Edition am 4. Juni für Playstation 4, Xbox One und PC.