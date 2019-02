Nerf und Super Soaker bringen Fortnite Blaster in die Hände der Fans

Battle Royale in realer Umgebung spielen und mit Blastern, die so aussehen wie im beliebten Videospiel von Epic Games. Dies ist ab April mit den neuen Nerf und Super Soaker Blastern möglich. Die bewährte Nerf Performance kombiniert mit der Ästhetik von Fortnite garantiert außergewöhnliche Battles.





Der Nerf Fortnite SP-L Blaster hat den in Fortnite verwendeten Blaster zum Vorbild und dasselbe Aussehen und dieselben Farben wie der Blaster im beliebten Videospiel. Dieser Nerf Elite Blaster mit abnehmbarem Lauf zur Anpassung an unterschiedliche Spielweisen lädt dazu ein, Fortnite im echten Leben nachzuspielen. Der Lauf wird für Distanzschüsse angebracht und entfernt, sobald eine kompaktere Form für engere Bereiche benötigt wird oder sich der Spieler schnell bewegen und mobil sein muss. Der Fortnite SP-L Blaster hat ein internes Magazin, das 3 Darts fasst, sodass 3 Darts nacheinander abgefeuert werden können, bevor nachgeladen werden muss. Es werden 3 Darts eingesetzt, der Blaster wird gespannt und der Abzug betätigt, um zu feuern. Er kommt mit 6 Nerf Elite Darts, die besonders weit fliegen, auf Leistung und Qualität getestet wurden und aus Schaumstoffmaterial und flexiblen, hohlen Spitzen bestehen. Dieser Nerf Elite Fortnite Dart-Blaster kann sowohl drinnen als auch draußen genutzt werden, um sich in die Fortnite Action zu stürzen.

Die aus Mini-Blastern zum Sammeln bestehende Nerf MicroShots Fortnite Serie sorgt für jede Menge Spaß. Die Blaster der Nerf MicroShots Serie haben das kultige Aussehen der Originalblaster, sind jedoch in ihrem eigenen Miniaturstil gehalten. Dank ihres Aussehens und ihrer Größe sind sie tolle zusätzliche Sammelstücke für jede Nerf-Kollektion. Die Nerf MicroShots Fortnite Blaster orientieren sich an den Blastern, die im populären Fortnite-Videospiel verwendet werden. Es gibt den TS-Blaster, den RL Blaster und sogar einen LLama-Blaster im Look der Piñata Loot Box. Jeder Blaster kommt mit 2 Nerf Elite Darts und feuert manuell einen Dart nach dem anderen ab. Es wird ein Dart in den vorderen Teil eines Blasters geladen, der Griff zum Spannen nach unten gezogen und der Abzug zum Feuern betätigt. Es können noch weitere Blaster in Miniaturgröße aus der MicoShots Serie gesammelt werden (jeweils separat erhältlich). Jedes Set enthält 1 Blaster und 2 Darts.

Der Nerf Fortnite AR-L Blaster hat den in Fortnite verwendeten Blaster zum Vorbild und dasselbe Aussehen und dieselben Farben wie der Blaster im beliebten Videospiel. Dieser Nerf Elite Blaster mit motorisiertem Dart-Abschuss lädt dazu ein, Fortnite im echten Leben nachzuspielen. Der Motor wird mit dem Beschleunigungs-Knopf gestartet und durch das Betätigen des Abzuges wird 1 Dart abgefeuert. Er kommt mit einem 10-Dart Clip-Magazin und 20 Nerf Fortnite Elite Darts, genug, um das Clip-Magazin komplett zu laden und zusätzlich 10 Ersatzdarts zur Verfügung zu haben. Durch das Aufklappen der 2 Visiere am oberen Teil des Blasters wird der Schuss ausgerichtet. Nerf Darts fliegen besonders weit, sind auf Leistung und Qualität getestet und bestehen aus Schaumstoffmaterial und flexiblen, hohlen Spitzen. Dieser motorisierte Nerf Elite Fortnite Dart-Blaster kann sowohl drinnen als auch draußen genutzt werden, um sich in die Fortnite Action zu stürzen.

Der Super Soaker Fortnite HC-E Wasserblaster hat den in Fortnite verwendeten Blaster zum Vorbild und dasselbe Aussehen und dieselben Farben wie der Blaster in dem beliebten Videospiel. Mit ihm wird die Fortnite Fantasy in den Garten verlegt und die Mitspieler werden mit einer schnellen Wasser-Attacke überrascht. Dieser Nerf Super Soaker Wasserblaster bietet Platz für bis zu 218 ml Wasser. Er kann leicht gefüllt und abgefeuert werden. Den Deckel öffnen und den Tank füllen, anschließend den Abzug betätigen, um mit Wasser zu schießen. Der Nerf Super Soaker Fortnite HC-E Wasserblaster macht die Mitspieler schnell und überraschend nass!

Der Super Soaker Fortnite TS-R Wasserblaster hat den in Fortnite Battle Royale verwendeten Blaster zum Vorbild und dasselbe Aussehen und dieselben Farben wie der Blaster in dem beliebten Videospiel. Mit ihm werden die spannenden Fortnite Duelle in den Garten verlegt und die Mitspieler mit Wasser und Pump-Action nass gemacht. Dieser Nerf Super Soaker Wasserblaster bietet Platz für bis zu 1 l Wasser. Er kann leicht gefüllt und abgefeuert werden. Den Deckel öffnen, um den Tank zu füllen, anschließend den Pump-Griff vor und zurück bewegen, um eine ganze Wasserflut abzufeuern. Mit dem Nerf Super Soaker Fortnite TS-R Wasserblaster können die Mitspieler überraschend mit einer starken Welle getroffen werden.

Der Super Soaker Fortnite RL Wasserblaster hat den in Fortnite verwendeten Blaster zum Vorbild und dasselbe Aussehen und dieselben Farben wie der Blaster in dem beliebten Videospiel. Mit ihm wird die Fortnite Fantasy in den Garten verlegt und die Mitspieler werden mit einer schnellen Wasser-Attacke überrascht. Dieser Nerf Super Soaker Wasserblaster bietet Platz für bis zu 200 ml Wasser. Er kann leicht gefüllt und abgefeuert werden. Die Vorderseite wird in Wasser getaucht und der Griff zurückgezogen, um den Tank zu füllen, anschließend wird der Griff nach innen gedrückt, um einen riesigen Strahl auf die Mitspieler zu schießen. Mit dem Nerf Super Soaker Fortnite RL Wasserblaster können die Mitspieler mit einer sintflutartigen Welle durchnässt werden.