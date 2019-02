Perry Rhodan – Das größte Abenteuer: Verlosung zum Buch Release

Am 27. Februar erscheint der lange erwartete Roman „Perry Rhodan – Das größte Abenteuer„. In diesem Roman werden von Bestseller-Autor Andreas Eschbach die Anfänge der legendären Figur Perry Rhodan erzählt, womit das Buch sowohl für alteingesessene Fans als auch für totale Neulinge im Perry-Rhodan-Universum sehr spannend ist.

Das Buch:

Mit dem Start des ersten Sputnik im Jahr 1957 beginnt der Wettlauf ins All. Perry Rhodan, damals noch ein junger West-Point-Kadett, der seit frühester Kindheit von den Sternen träumt, kennt nur ein Ziel: eines Tages selbst in den Weltraum zu fliegen. Während der Kalte Krieg heißzulaufen droht, geht Rhodan zur US Air Force, wo er sich als höchst begabter Pilot erweist und schließlich in das Geheimprojekt Starfire berufen wird. Aber irgendwie landet er nie dort, wo Raumfahrtgeschichte geschrieben wird: Die wirklich bahnbrechenden Fortschritte werden in Projekten wie Gemini, Mercury und Apollo erzielt – von anderen. Als das Projekt Starfire schließlich auf Befehl von höchster Stelle abgebrochen wird, sieht es so aus, als müsse sich Perry Rhodan damit abfinden, dass er niemals ins All fliegen wird. Noch ahnt er nicht, dass das Schicksal anderes mit ihm vor hat. Größeres …

Der Autor:

Andreas Eschbach war schon in jungen Jahren ein großer Perry-Rhodan-Fan und hat inzwischen sechs Gastromane über den Erben des Universums verfasst. Er studierte Luft- und Raumfahrttechnik, war in der EDV-Branche tätig und lebt seit 2003 als freier Schriftsteller in der Bretagne. Sein Durchbruch gelang ihm mit »Das Jesus Video«, seither wurden seine Romane (»Eine Billion Dollar«, »Ausgebrannt«, »Herr aller Dinge«) sämtlich Bestseller. Sein Werk wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt und im In- und Ausland mit Preisen ausgezeichnet.

Das Gewinnspiel:

Zu diesem aufregenden Datum (zumindest für alle Perry Rhodan Fans und solche, die es werden wollen) dürfen wir in Zusammenarbeit mit dem Verlag Fischer Tor ein kleines Gewinnspiel veranstalten. Zu gewinnen gibt es:

3 Exemplare von Perry Rhodan – Das größte Abenteuer

Die Gamers.de-Redaktion wünscht euch viel Erfolg!