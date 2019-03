LEGO Marvel Collection – ab sofort digital erhältlich

Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group und Marvel Entertainment haben die LEGO Marvel Collection für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht (digital only). Diese epische Spielsammlung vereint LEGO Marvel Super Heroes, LEGO Marvel Super Heroes 2 und LEGO Marvel’s Avengers zum ersten Mal in einem actiongeladenen Paket.

Darüber hinaus enthält dieses Spiele-Trio die bereits veröffentlichten Inhalte des Season Pass, einschließlich der Charakter- und Level-Pakete Marvel’s Black Panther und Marvel’s Avengers: Infinity War für LEGO Marvel Super Heroes 2, die auf den erfolgreichen Marvel Studios-Filmen basieren.





In LEGO Marvel Super Heroes übernehmen die Spieler die Rolle ihrer Marvel-Lieblingscharaktere wie Spider-Man, Iron Man, Wolverine, Thor, Captain America und Hulk, die sich in einer vollkommen neuen Geschichte zusammenschließen. Die Spieler werden gegen einige der gefährlichsten Marvel-Superschurken antreten. Darunter sind Doktor Octopus, der grausame Grüne Kobold, der rücksichtslose Red Skull, der verkommene Venom, Thors leidiger Bruder Loki sowie der Weltenzerstörer Galactus.

Als direkte Fortsetzung von LEGO Marvel Super Heroes bietet LEGO Marvel Super Heroes 2 eine vollkommen neue und verzweigte Handlung, unter anderem geschrieben vom preisgekrönten Comicbuch-Autor Kurt Busiek. Die Geschichte vereint eine vielfältige Gruppe legendärer Marvel-Superhelden und Marvel-Superschurken aus verschiedenen Zeitaltern und Realitäten wie Ant-Man, Black Panther, Captain Marvel, Cosmo the Spacedog, Cowboy Captain America, Doktor Octopus, Doktor Strange, Ghost Rider, der Grüne Kobold, Groot, Gwenpool, Hawkeye, Howard die Ente, Hulk, Iron Man, Luke Cage, Ms. Marvel, Rocket Raccoon, She-Hulk, Spider-Gwen, Spider-Man, Star-Lord, Thor und viele andere. Der Spieler kann in der unglaublich offenen Spielwelt von Chronopolis 18 verschiedene Marvel-Orte durchstreifen und erforschen – angefangen beim lebendigen Dschungel von Wakanda bis zu den Pyramiden des alten Ägypten sowie Asgard, Attilan, Knowhere, das Kolosseum, Hala, das Hydra Empire, Kang’s Citadel, K’un-Lun, Lemuria, Manhattan, das mittelalterliche England, Noir New York, 2099 Nueva York, den Wilden Westen, The Swamp und Xandar.

LEGO Marvel’s Avengers umfasst Handlungsstränge aus dem von der Kritik gefeierten Marvel-Film The Avengers und dessen Fortsetzung Marvel’s Avengers: Age of Ultron. Die Spieler können mehr als 200 Charaktere freischalten – einschließlich Black Widow, Captain America, Hawkeye, Hulk, Thor und Iron Man. Das Spiel wandelt das Open-World-Gameplay auf einzigartige Weise ab und enthält acht verschiedene Umgebungen des Marvel-Kinouniversums, die es zu erforschen gilt. Dazu zählen die weitläufigen Straßen von Marvels New York sowie Asgard, Bartons Farm, Malibu, der Außenbereich der S.H.I.E.L.D.-Basis, Sokovia, Südafrika und Washington, D.C. Die Spieler können sich an diesen Schauplätzen völlig frei bewegen und beispielsweise mit Hulk zwischen den Hochhäusern herumspringen, mit Quicksilver mit Lichtgeschwindigkeit über Wasser laufen oder mit Charakteren wie dem bedrohlichen Fing Fang Foom spielen, der so riesig wie die größten Gebäude werden kann.