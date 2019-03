5 Casino-Mini-Spiele, durch die es noch mehr Spaß macht, zu spielen

Die besten Videospiele verfügen auch manchmal über die besten Mini-Games. Und die besten Mini-Games enthalten wiederum oft extrem gute Spiele, die auch in Casinos gerne gespielt werden. Wir stellen folgend fünf ausgezeichnete Spiele vor, deren Mini-Spiele gute Action bieten. Die Spiele sind zwar nummeriert, aber in keiner bestimmten Reihenfolge angeführt.

1. Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 war eines der erfolgreichsten Spiele im Jahr 2018 und das zu Recht. Gamer befinden sich in diesem Spiel im rauen Terrain von Amerika und müssen sich mit Pferd und Waffe durchschlagen. Eine unterhaltsame Abwechslung bieten die Mini-Spiele, bei denen entweder gegen den Computer oder gegen echte Spieler Casinospiele wie Blackjack und Poker gespielt werden können. Red Dead Redemption bietet einen genialen Spielspaß und ist auf jeden Fall eine Testrunde wert.

2. Final Fantasy VIII

Obwohl Final Fantasy VIII nicht die traditionellen Casinospiele enthält, lohnt es sich dennoch, einen Blick auf das Minispiel zu werfen. Hier kann nämlich ein Spiel ausprobiert werden, das es außerhalb von Final Fantasy nicht noch einmal gibt: Triple Triad. Dieses Spiel wird von fünf Teilnehmern auf neun Feldern ausgeführt. Es geht darum, die Karten des Gegners an sich zu nehmen, indem diese in die eigene Farbe umgewandelt werden. Um Triple Triad ist bereits eine Fangemeinde entstanden, die auf das Spiel schwört und eigene Websites, auf denen das Spiel gespielt werden kann, ins Leben gerufen hat.

3. Grand Theft Auto San Andreas

Grand Theft Auto San Andreas verfügt über ein ganz besonderes Mini-Spiel, nämlich ein komplettes Casino. Hier gibt es Slots und Spieltische, an denen Games wie Black Jack angeboten werden. Vielleicht gewinnt man ja sogar! Zwar ist das Spiel nicht ganz so gut wie bei den richtigen Echtgeld-Spielen, aber dennoch kann es sich lohnen. Es kann bei GTA San Andreas durchaus Spaß machen, am Black Jack-Tisch zu stehen und eine schnelle Runde Karten zu spielen, bevor es weiter auf die Straße geht. Wer sich aber ein hochwertiges Spiel vorgestellt hat, ist wahrscheinlich besser in den echten Casinos aufgehoben, wo die Spiele und Grafiken natürlich auf einem viel höheren Level agieren. Wer sich über die verschiedenen Spielvarianten und Live-Dealer-Games schlau machen möchte, findet auf Casino Wings die passenden Antworten. Ein interessantes Feature bei GTA San Andreas ist allerdings die Möglichkeit, sich Geld vom Casino auszuleihen. Dies ist in echten Casinos normalerweise nicht möglich und führt in GTA 7 natürlich zu einer Menge Ärger, vor allem wenn man nicht vor hat, das Geld zurückzubezahlen …

4. The Sims 3

The Sims 3 darf auf dieser Liste ebenfalls nicht fehlen, auch wenn sich dieses Spiel wohl eher für diejenigen eignet, die kein ausgedehntes iGame suchen, sondern nur kurz ein bisschen Poker, Blackjack oder Roulette spielen möchten. Leider muss man das Casino bei The Sims 3 zusätzlich erwerben. Das virtuelle Casino selbst ist aber auf jeden Fall sehenswert.

5. Fallout New Vegas

Und zu guter Letzt: Fallout New Vegas hat auf jeden Fall einen Platz auf dieser Liste verdient und stellt sogar einige andere Kandidaten in den Schatten. In Fallout New Vegas gibt es 6 Casinoeinrichtungen, bei denen Freundevon Blackjack, Slotsund Co. auf ihre Kosten kommen. Einige dieser Casinos bieten hervorragende Auszahlungsquoten für Blackjack an, darunter das Atomic Wrangler.

Von Red Dead Redemption 2, über GTA San Andreas, bis hin zu Fallout New Vegas – einige Spiele sollten Glücksspielfans einfach auf keinen Fall verpassen! Es ist für jeden Geschmack etwas dabei und die Mini-Spiele können sich definitiv sehen lassen. Wir wünschen viel Spaß beim Ausprobieren und hoffentlich beim Gewinnen!