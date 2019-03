Monopoly mal mit echtem Geld spielen?

Unter dem Motto „Spielgeld oder Echtgeld – Hier könnten bis zu 20.580 € drinnen sein“ können Fans des Spiele-Klassikers tatsächlich ein bisschen reicher werden. Hasbro bringt am heutigen Welt-Monopoly-Tag die klassische Edition mit einer besonderen Überraschung auf den deutschen Markt: In einem der Spiele liegen statt der üblichen Monopoly-Dollar die komplette Spielsumme von 20.580 in echten Euro-Scheinen. In weiteren zwei Packungen sind jeweils 1.000 € enthalten und 37 Mal gibt es darüberhinaus die Chance auf je 100 €.

Was ist das Schönste am Monopoly spielen? Die Aussicht auf das große Geld? Und was wäre, wenn dieses erspielte Geld plötzlich echt wäre? Es gibt kaum jemanden, der sich das beim Monopoly nicht schon einmal gewünscht hätte. Dieser Traum kann nun tatsächlich in Deutschland Wirklichkeit werden. Wie es dazu kam, erklärt Anna Stegmann, Brand Managerin bei Hasbro: „Auf die Idee kamen wir durch Spiele-Fans. Auf unserer Facebookseite haben die Leute gerätselt, wie es wohl wäre, Monopoly einmal mit echtem Geld zu spielen. Also haben wir uns gedacht: Erfüllen wir doch diesen Traum!“.





Mr. Monopoly selbst hat in Beisein eines Notars das Geld in den Spielepackungen platziert. Zum Welt-Monopoly-Tag stehen die mit einem Aktionssticker gekennzeichneten Classic-Editionen nun im Handel bereit. Unter #monopolyechtgeld können sich die Echtgeldjäger austauschen und vielleicht melden sich hier auch die glücklichen Gewinner. Teilnahmebedingungen zur Aktion und Informationen rund um Monopoly sind unter www.monopoly.de zu finden.

Der Monopoly-Dollar ist seit 2008 die international gültige Währung im Spiel. Es wurden von ihm schon weit über 5,14 Billionen gedruckt. Wären die einem Spiel beiliegenden 20.580 Monopoly-Dollar 1935 echtes Geld gewesen, hätte man sich davon fünf neue Häuser leisten können. Heute reicht diese Summe immerhin noch um ein schlüsselfertiges Tinyhouse zu kaufen oder eben auch für 686 Monopoly Spiele.