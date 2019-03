Hell Let Loose – Die Hölle des 2. Weltkriegs startet in den Early Access

Der heiß erwartete, authentische Zweiter-Weltrkiegs-Shooter Hell Let Loose wird am diesjährigen D-Day, 6. Juni, in den Steam Early Access entlassen. Angehende Rekruten können das Spiel ab sofort vorbestellen, um sich und zwei Freunden einen Platz in den drei Betarunden zu sichern. Der erste Einsatz beginnt am Wochenende des 5. Aprils, zwei weitere werden folgen. Die Unterstützer der erfolgreichen Kickstarter Kampagne wurden bereits rekrutiert und können sich gleichfalls in die Beta-Schlacht werfen.

Die kommende Beta stellt die erste Gelegenheit für Vorbesteller dar, Hell Let Loose zu spielen. Zudem wird eine brandneue Karte vorgestellt: St. Marie Du Mont, der Schauplatz eines entscheidenden Kampfes am 6. Juni 1944, dem D-Day. Die Beta präsentiert auch die überwucherte Hürtgenwald Karte, Schauplatz mehrerer harter Kämpfe an der Westfront während des Winters von 1944.





