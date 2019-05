God of War Doku „Raising Kratos“ erscheint diese Woche

Letzten Samstag wurde auf dem offiziellen PlayStation YouTube Kanal die Dokumentation „Raising Kratos“ angekündigt. Der Film anlässlich des 5-jährigen Jubiläums von God of War wird nach neuesten Informationen schon diese Woche erscheinen.





„Angesichts einer unbekannten Zukunft ging das Santa Monica Studio ein enormes Risiko ein, indem es den beliebten Titel grundlegend veränderte und seinen rechtmäßigen Platz in der Geschichte der Videospiele wiederherstellte“, so die Beschreibung des angekündigten Trailers. „Mehr als nur ein „Making of“ – diese filmische Reise beschreibt das Prinzip einer zweiten Chance, die auf Familie, Opfer, Kampf und Zweifel beruht und folgt Cory Barlog und denen, die Perfektion in Kunst und Storytelling verfolgen.“

Der Trailer zeigt die Spannung hinter bei der Schöpfung des vierten Teils der „God of War“ Reihe, meistens in Form von Interviews mit Creative Director Corey Barlog, der über das Filmmaterial der Entwickler und den Motion-Capture-Prozess spricht. Christopher Judge (Kratos) und Sunny Suljic (Atreus) sind in mehreren dieser Einstellungen zu sehen. Die Dokumentation zeigt nicht nur die Hintergründe von „God of War“, sondern versucht auch die Stimmung im Santa Monica Studio während der Programmierung des Spiels einzufangen.

„Zweifel ist der Dämon, der im Ohr jeder Person in dieser Branche sitzt“, sagte Barlog im Trailer, als die Kamera einen Editor von 2016 zeigt, der sagt, daß es an der Zeit wäre, Kratos sterben zu lassen. Zweifel waren während der Entstehung von „God of War“ ständige Begleiter Barlogs, wie der Regisseur letzten Monat in einem Panel der Game Developers Conference enthüllte. Das war natürlich vor dem Release von „God of War“ im Jahr 2018. In den ersten drei Tagen der Veröffentlichung wurden über 3,1 Millionen Exemplare verkauft. Anschließend wurden fünf BAFTA-Preise gewonnen und das Spiel bei den GDC Game Awards als „Spiel des Jahres“ gekürt.