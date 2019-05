Ancestors: The Humankind Odyssey – Veröffentlichungsdaten bekannt gegeben

Afrika vor 10 Millionen Jahren. Dichter Dschungel, wilde Tiere. Und mittendrin: Du, kurz nachdem deine Mutter von einem riesigen Greifvogel getötet wurde. So beginnt Ancestors: The Humankind Odyssey, das neue Exploration-Survival-Spiel von Panache Digital Games und Private Division. Die Urmenschliche Geschichte sorgt schon seit längerem für Aufsehen, erhebt es sich doch aus dem mittlerweile ziemlich eintönigen Einheitsbrei der Survival-Games, vor allem durch das bisher noch nicht dagewesene Setting.





Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

In Ancestors: The Humankind Odyssey stellen sich Spieler der Herausforderung, in einem Zeitraum von zehn bis zwei Millionen Jahren v. Chr. in der wunderschönen, aber rauen Umgebung Afrikas zu überleben und sich zu entwickeln. In diesem innovativen Ansatz des Open-Word-Survial-Genres erkunden Spieler in der Rolle der affenartigen Ahnen des Menschen das Afrika des Neogens. Im Verlauf des Spiels erweitern sie ihr Territorium und entwickeln sich, um zu überleben und den Fortbestand ihres Clans zu sichern. Das Spiel und seine Mechaniken bauen auf Evolution, Entdeckung und Überleben auf. Spieler durchqueren eine Vielzahl von Geländearten und Umgebungen, treffen auf unterschiedliche Raubtiere und erlernen neue Fähigkeiten, die sie an die nächste Generation ihres Familienverbunds weitergeben. Dabei ist das Prinzip des Überlebens wortwörtlich. Stirbt der Character, wechselt man in ein anderes Mitglied des Clans. Stirbt der ganze Clan aus, oder schafft man es nicht, seine Blutlinie fortzuführen, verliert man seine Entwicklung und wird um Jahrmillionen zurückgeworfen.

„Unser Ziel mit Ancestors: The Humankind Odyssey ist es, den Spielern ein völlig neues Erlebnis zu bieten“, äußerte sich dazu Patrice Désilets (Assassin’s Creed), Mitbegründer und Creative Director von Panache Digital Games. „Unser kleines Team erschafft ein ambitioniertes, immersives Spiel mit einzigartigem Setting, das Spieler aller Arten fesseln wird. Wir freuen uns sehr darauf, ihnen später in diesem Jahr unsere Welt zu eröffnen.“

Ancestors: The Humankind Odyssey erscheint am 27. August 2019 für PC und als digitale Version für PS4 und Xbox One im Dezember 2019. Das Spiel deckt einen Spielzeitraum von 10 Millionen bis 2 Millionen v. Chr. ab. Die Entwickler kündigten an, daß die Zeitlinie zukünftig fortgeführt werden soll.