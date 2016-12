Das war’s dann auch mit Pokémon Prism!

Schade! Wie wir in den letzten Jahren bereits erfahren durften, ist Nintendo recht restriktiv, was Fanprojekte angeht. Der Schutz der eigenen Marken steht beim japanischen Videospielunternehmen an erster Stelle. Gibt natürlich genügend Argumente, warum dies auch so sein muss und trotzdem bleibt es ärgerlich, wenn mehr als ambitionierte Titel dadurch eingestellt werden.

Jetzt hat es auch den ROM-Hack Pokémon Prism erwischt. Der Programmierer des Spiels, Koolboyman, zeigt auf seinem Twitteraccount eine Kopie des Briefes, den er von Nintendo erhalten hat. So wie es aussieht, ist er dennoch bestrebt, den Titel in irgendeiner Form zu erhalten. Es darf nur definitiv nichts mehr mit Nintendos IPs zu tun haben, sonst steht ihm wohl einiges an Ärger ins Haus.