Elder Scrolls 6 kommt definitiv

Wie Game Director Todd Howard im Zuge der E3 in einem Interview mit Geoff Keighley verlauten lies, ist der sechste Teil der Reihe bereits in der Entwicklung. Howard erwähnte, dass Bethesda die Elder Scrolls Reihe selbst auch liebt und natürlich an einem weiteren Teil arbeite. Jedoch mahnt er auch, dass dieser neueste Teil noch einen sehr langen Weg vor sich hat. „Ich könnte mich nun mit dir hinsetzen und dir das gesamte Spiel erklären und du wirst mich fragen, ob es die dafür benötigten Technologien bei uns bereits im Haus gibt – wie lange würde das denn dauern?“ Die Antwort auf diese Fragen, so Howard, würde einen klareren Eindruck geben wie weit wir noch von Elder Scrolls entfernt sind. Im Interview bestätigte der Game Director auch das, was wir bereits im März erfahren haben: Es sind noch 2 andere große Projekte in Arbeit. Diese Projekte werden aller Wahrscheinlichkeit nach noch vor der richtigen Ankündigung des 6. Teils der The Elder Scrolls-Reihe angekündigt.

Diesen späten Release führt der Kopf hinter den Elder Scrolls Spielen auf die Philosophie des Unternehmens zurück, denn sie möchten ihre Spiele nicht unter Zeitdruck auf den Markt bringen.

Auf der E3 konnten wir bereits erfahren, dass The Elder Scrolls V: Skyrim dieses Jahr, in einer Remastered Version, auf PlayStation 4, Xbox One und PC erscheint. Das Besondere: Die neuen Konsolen sollen einfachen Modding-Support bieten. PC Spieler, welche alle DLCs besitzen, bekommen das Upgrade auf die Remastered Version kostenlos. Als Erscheinungsdatum wurde der 28. Oktober 2016 genannt.