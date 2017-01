Spiele streamen dank Nvidias neuem Streaming Service GeForce NOW

Mittlerweile streamen wir ja beinahe alles flat: Musik, Filme und Serien sind dank Amazon, Netflix & Co. bereits erfolgreich in die deutschen Haushalte eingezogen. Was jetzt noch fehlt, genau: Spiele. In den letzten Jahren gab es ja bereits schon einige Versuche, was die cloudbasierte Bereitstellung von Spielen angeht. Jetzt möchte Nvidia diesen Markt etwas voranbringen und hat den neuen Spiele-Streaming Dienst GeForce NOW für Mac und PC angekündigt. An diesem wird übrigens bereits seit stolzen 5 Jahren gewerkelt.

Wenig überraschend sollen hierfür auf GTX-1060 oder GTX-1080 basierende Cloud-Gaming Stations eingesetzt werden und mit voller Leistung auf den heimischen Screen streamen. Interessant daran ist, es wird lediglich die Hardware Power über eine eigene Software bereitgestellt und nicht die Spiele an sich. Diese können weiterhin über den eigenen Steam, Origin, UPlay usw. Account heruntergeladen und anschließend in der Anwendung ausgeführt werden. Ein netter Nebeneffekt, reine Windows-Spiele können so auch auf einem Mac gezockt werden.

Nicht ganz so nett sind die Kosten, Nvidia lässt sich den Dienst ordentlich bezahlen: Die ersten 8 (1060) respektive 4 (1080) Stunden gibt es umsonst, danach werden 25 Dollar für 20 weitere Stunden (1060) oder 10 Stunden fällig. Im März startet die EA Access Phase in den USA, final an den Start gehen soll GeForce NOW noch im Frühjahr 2017.

So zumindest die offiziellen Infos. Auf der Website hingegen findet sich ein Monatspreis von 7,99$ plus Zugriff auf eine Bibliothek von aktuell ca. 50 Spielen. Das hört sich dann schon etwas angenehmer an.

Zur genauen Klärung und Abgrenzung des Angebots haben wir gerade auch noch einmal nachgefragt und halten euch auf dem Laufenden.

Meine persönliche Prognose: Mit fairem Monatspreis und inklusive Spielen, Warum nicht? Ohne und mit stundenbasierter Abrechnung: Eine Totgeburt.

Diskutiert mit uns, was haltet ihr von Nvidias Ansatz?