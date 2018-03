Am 22. Mai erscheint State of Decay 2 für Xbox One und Windows 10 PC. Mit der Ultimate Edition kann der Titel bereits vier Tage vor Release ab dem 18. Mai gespielt werden. In State of Decay 2 bewahrt man die Menschheit vor dem Untergang in diesem Zombie- und Survival-Abenteuer. State of Decay 2: Kein Herz für Zombies In der offenen Spielwelt von State of Decay 2 schließt man sich mit bis zu drei F...[weiterlesen]